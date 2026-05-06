Jannik Sinner impressiona Roddick, crescita continua e dominio con quattro titoli di fila

Jannik Sinner domina il circuito grazie a un’evoluzione tecnica continua e risultati impressionanti, con quattro vittorie consecutive che confermano il suo primato mondiale e un livello di gioco sempre più completo.

Andy Roddick non nasconde lo stupore per il livello raggiunto da Jannik Sinner, oggi numero uno del ranking mondiale. L’ex campione americano, ora voce autorevole nel panorama dei commentatori, ha descritto l’azzurro come un giocatore capace di migliorarsi senza sosta, sottolineando come il suo rendimento attuale sia nettamente superiore rispetto a pochi mesi fa.

Secondo Roddick, Sinner ha compiuto un salto evidente anche rispetto alla scorsa stagione, quando già si imponeva tra i protagonisti del circuito. Negli ultimi anni ha arricchito il proprio repertorio, passando da un tennis basato sulla potenza da fondo campo a un gioco completo, in grado di adattarsi a ogni situazione. Il servizio è diventato più efficace, mentre ha introdotto soluzioni come la palla corta e il rovescio in back, ampliando le opzioni tattiche.

Nel recente torneo, Sinner ha superato in semifinale Arthur Fils e in finale Alexander Zverev, imponendosi in entrambi i match con strategie diverse. Contro Fils ha controllato gli scambi da fondo, spingendo l’avversario lontano dalla possibilità di chiudere i punti, mentre nella sfida con Zverev ha tolto ritmo al gioco del tedesco, impedendogli di trovare continuità soprattutto con il rovescio.

Roddick evidenzia anche il divario attuale tra Sinner e il resto del circuito, soprattutto nelle fasi in cui manca Carlos Alcaraz. La solidità dell’italiano si traduce in vittorie nette e rapide, senza spreco di energie. Una gestione che gli permette di arrivare agli appuntamenti successivi, come il torneo di Roma, con una condizione fisica ottimale.