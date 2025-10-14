Jannik Sinner pronto alla sfida con Tsitsipas: Sarà una partita difficile

Jannik Sinner si prepara al debutto nel Six Kings Slam di Riad, dove domani, mercoledì 15 ottobre alle 18.30 (ora italiana), affronterà Stefanos Tsitsipas in un match che si preannuncia impegnativo. “Sarà una partita difficile – ha dichiarato l’altoatesino – lui serve molto bene e si muove molto bene. Cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce”.

Il torneo saudita segna il ritorno in campo di Sinner dopo la tappa di Shanghai. Il numero uno italiano è pronto a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, consapevole del livello degli avversari presenti. “È il secondo anno consecutivo che posso giocare qui. Vediamo come sarà l’atmosfera, ma sono contento. Ogni stagione ha la sua storia e ogni anno ci sono avversari molto difficili, quindi sarà interessante vedere cosa posso fare quest’anno”.

Reduce da un breve periodo di riposo, Sinner ha ripreso gli allenamenti con intensità in vista del finale di stagione. “Tornato da Shanghai ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti per giocare qui e per i prossimi tornei: Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di chiudere al meglio l’anno”.