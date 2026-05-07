Jannik Sinner a Roma per gli Internazionali, quanto costa il soggiorno nel lussuoso Hotel Cavalieri?

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Sinner è arrivato a Roma per gli Internazionali d’Italia e ha scelto il lussuoso Hotel Roma Cavalieri. Il numero uno azzurro ha imposto una richiesta precisa al suo staff per evitare distrazioni durante il torneo.

Jannik Sinner a Roma per gli Internazionali, quanto costa il soggiorno nel lussuoso Hotel Cavalieri?

Jannik Sinner è sbarcato nella Capitale in vista degli Internazionali d’Italia 2026, torneo che per il campione altoatesino rappresenta uno degli obiettivi più attesi della stagione. Il debutto è fissato per sabato 9 maggio e il tennista azzurro ha scelto di soggiornare all’Hotel Roma Cavalieri, struttura di lusso situata nell’area di Monte Mario, a pochi minuti dal Foro Italico. Il numero uno italiano trascorrerà i giorni romani insieme al proprio team in una delle strutture più esclusive della città. La scelta dell’albergo risponde anche all’esigenza di vivere il torneo lontano da pressioni e impegni esterni, con l’obiettivo di concentrarsi soltanto sugli allenamenti e sulle partite. Per proteggere la propria privacy durante il soggiorno, Sinner avrebbe chiesto una regola precisa riguardo agli spostamenti e alle immagini scattate all’interno dell’hotel. Eventuali fotografie non potranno essere pubblicate prima di 24 ore, una misura pensata per limitare l’attenzione immediata attorno al giocatore ed evitare distrazioni nei giorni del torneo. L’azzurro arriva a Roma dopo il successo conquistato a Madrid, risultato che gli ha permesso di centrare il quinto Masters 1000 consecutivo vinto e il quarto stagionale. Nella Capitale potrebbe raggiungere un traguardo ancora più raro, conquistando il sesto titolo consecutivo in questa categoria davanti al pubblico italiano. Anche i costi del soggiorno confermano il livello della struttura scelta dal tennista. La suite destinata a Sinner può arrivare a costare circa 2mila euro al giorno, mentre le camere standard della struttura possono superare i 700 euro a notte nei periodi di maggiore richiesta.

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