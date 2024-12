Nick Kyrgios provoca Jannik Sinner: Sfida agli Australian Open, sarà una bolgia

Nick Kyrgios ha espresso il desiderio di affrontare Jannik Sinner agli Australian Open 2025, dichiarando di voler trasformare l'incontro in un ambiente ostile per l'italiano. L'australiano, noto per le sue provocazioni, ha affermato: "Se lo incontrerò in Australia, la farò diventare una bolgia" . Kyrgios ha criticato Sinner in passato per il caso di positività al clostebol, nonostante l'assoluzione per uso involontario .

Dopo un periodo lontano dai campi per infortunio, Kyrgios tornerà a competere al Brisbane International e agli Australian Open, dove potrebbe incrociare Sinner. L'australiano ha dichiarato: "Voglio scendere in campo e giocare contro Sinner. Se succederà, farò in modo che ogni singola persona tra il pubblico gli si scagli addosso" . Sinner, attuale numero uno al mondo, ha recentemente parlato delle difficoltà affrontate dopo il caso doping, esprimendo timori sul giudizio degli altri giocatori .

Nonostante le critiche, l'italiano continua la sua preparazione per la nuova stagione, allenandosi a Dubai. Un eventuale incontro tra Kyrgios e Sinner agli Australian Open attirerebbe grande attenzione mediatica, considerando le tensioni tra i due e l'importanza del torneo. Gli Australian Open 2025 si terranno dal 12 al 26 gennaio a Melbourne.

Doping, nuove regole della Wada: mai più casi come Sinner dal 2027 - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha annunciato modifiche significative al codice antidoping, valide dall'1 gennaio 2027. Questi cambiamenti arrivano in attesa del pronunciamento del Tribunale di arbitrato dello sport (Tas) di Losanna sul caso di Jannik Sinner, tennista azzurro risultato positivo al Clostebol in due controlli antidoping effettuati a marzo scorso.

Jannik Sinner riparte: allenamenti a Dubai e obiettivo Australian Open 2025 - Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, ha ripreso gli allenamenti dopo una breve pausa, preparando la stagione 2025 con l'obiettivo di mantenere il vertice del ranking ATP e prolungare la sua carriera fino ai 30 anni. In un incontro con la stampa, Sinner ha dichiarato: "L'obiettivo non è vincere soltanto per tre anni, ma essere ancora in gioco quando ne avrò 30.

Caso Doping Sinner: Rublev sottolinea stress e ansia, critica le regole Antidoping - Cresce l'attesa per la sentenza definitiva del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) riguardante il caso di doping di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale, inizialmente assolto dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA), dovrà attendere almeno fino a febbraio 2025 per il verdetto, a seguito del ricorso presentato dalla World Anti-Doping Agency (WADA).