Concerto 1 maggio 2025 a Roma: il cast completo con Achille Lauro, Giorgia e tanti altri

Il cast del concerto dell'1 maggio 2025, che si terrà come di consueto in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori, è stato finalmente annunciato. Quest'anno, la lineup comprende una varietà di artisti che rappresentano diverse generazioni e generi musicali, creando un mix sonoro che racconta l'Italia di oggi, un riflesso della scena musicale italiana contemporanea. Il concerto vedrà alternarsi talenti pop, elettronici, urban, cantautoriali e rock.

Tra gli artisti che si esibiranno sul palco ci sono Achille Lauro, Giorgia, Arisa, Brunori Sas, Carl Brave, Elodie, Gazzelle, Ghali, Luchè, The Kolors, e molti altri, inclusi emergenti come Cordio, Diniche e Fellow. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, mentre la regia è curata da Fabrizio Guttuso Alaimo. Il Concertone sarà a ingresso libero e trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, con possibilità di seguirlo anche su RaiPlay e Rai Italia. La festa avrà inizio alle 13.30 e proseguirà per oltre 10 ore di musica dal vivo e riflessioni su temi sociali e attuali.

Il programma prevede un'anteprima dalle 15.15 alle 16.30, seguita dalla prima parte del concerto (16.30-19.00), la seconda parte (20.00-21.00), e la terza parte (21.05-24.15). A presentare l'evento saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, con incursioni del popolare professore Vincenzo Schettini.

