X Factor 2025: scintille in diretta tra Giorgia e Achille Lauro durante l'eliminazione

Il secondo Live di X Factor 2025 si è concluso con un momento di forte tensione tra la conduttrice Giorgia e il giudice Achille Lauro, sullo sfondo dell’eliminazione della concorrente Amanda, del team Jake La Furia. Una fase delicata del programma si è trasformata in un confronto acceso, attirando l’attenzione del pubblico in studio e degli spettatori a casa.

Durante la votazione decisiva tra Amanda e Michelle (team Francesco Gabbani), Achille Lauro ha chiesto di poter essere l’ultimo a esprimere il proprio giudizio. Un gesto con cui ha invitato la collega Paola Iezzi a intervenire prima di lui, motivando la richiesta con il bisogno di “avere altri due minuti per pensarci”.

La conduttrice Giorgia ha però immediatamente richiamato al rispetto dell’ordine stabilito dalla produzione. Con tono deciso, ha sottolineato: «Ti chiedo di seguire l’ordine previsto». Un tentativo volto a mantenere equilibrio e ritmo in una fase già particolarmente carica di tensione.

Achille Lauro non ha però fatto un passo indietro, affermando: «È una decisione difficile. Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti». Le sue parole hanno creato un evidente momento di imbarazzo, con il pubblico e gli altri giudici visibilmente tesi. Dopo qualche secondo, Giorgia ha accettato di invertire l’ordine, lasciando parlare Paola Iezzi e concedendo a Lauro il tempo extra richiesto.

La scelta di Lauro di posizionarsi strategicamente in chiusura di votazione non è passata inosservata. Sui social, la reazione è stata immediata, tra commenti di sostegno per Giorgia e critiche verso il giudice. Tra i messaggi più condivisi: «Lauro non ti permettere mai più di rispondere male a Giorgia», oppure: «Strategia evidente. Giorgia la prossima volta imponiti».

Un episodio destinato a far discutere ancora, mentre il talent show prosegue verso le prossime esibizioni live.