Davide Lucchelli scomparso a Budapest, batterista sparisce dopo il concerto durante il tour

Davide Lucchelli è scomparso a Budapest dopo un concerto durante il tour con la sua band, il cellulare spento e nessun contatto hanno fatto scattare l’allarme. L’ultimo avvistamento risale alla sera del primo maggio in un parcheggio.

Non si hanno più notizie di Davide Lucchelli, 24 anni, originario di Padova, svanito nel nulla la sera del primo maggio a Budapest. Il giovane si trovava nella capitale ungherese insieme alla band punk rock “Oggetto sconosciuto” per la prima tappa europea del loro tour.

L’ultimo contatto risale intorno alle 20.30, poco dopo l’esibizione al locale Independent Voices. Da quel momento il telefono risulta spento e nessuno è riuscito più a mettersi in contatto con lui. Secondo quanto diffuso dai compagni del gruppo, il ragazzo sarebbe stato visto per l’ultima volta in un parcheggio di Mester utca 30-32, ancora con gli stessi abiti indossati durante il concerto.

La scomparsa ha subito fatto scattare le ricerche. I membri della band hanno lanciato un appello sui social in più lingue per allargare il più possibile la diffusione della notizia, condividendo anche una foto scattata poche ore prima mentre suonava sul palco. Parallelamente sono stati avvisati i familiari e le autorità.

Il padre del giovane si è rivolto ai carabinieri di Padova per formalizzare la denuncia, mentre le indagini sono state affidate anche all’Interpol, che coordina le operazioni su scala internazionale. Non è escluso che il genitore possa raggiungere Budapest per seguire da vicino le ricerche.

Tra i musicisti non emergono tensioni o contrasti che possano spiegare un allontanamento volontario. Gli amici lo descrivono come una persona equilibrata e concentrata sulla musica. Gli investigatori valutano ogni ipotesi, compresa quella di un possibile incontro rischioso o di un imprevisto avvenuto dopo il concerto.