Achille Lauro in ginocchio da Giorgia: il gesto che ha sorpreso X Factor

Achille Lauro ha scelto un modo scenografico per chiedere scusa a Giorgia durante l’ultima puntata dei live di X Factor. Nel corso della diretta, tra una performance e l’altra, l’artista si è alzato dal tavolo dei giudici e si è avvicinato alla conduttrice, prendendosi qualche istante di silenzio in studio.

«Mi concedete 30 secondi per porgere un fiore alla nostra regina?», ha detto Lauro prima di consegnare a Giorgia una rosa bianca e inginocchiarsi di fronte a lei. Il pubblico ha reagito con un’ovazione, mentre la cantante ha accolto il gesto con un sorriso.

L’episodio arriva dopo quanto accaduto nella puntata precedente. Durante il ballottaggio finale tra Michelle e Amanda, il regolamento prevedeva che fosse Lauro a esprimere per primo la propria preferenza. Il rapper, però, aveva rifiutato di pronunciarsi prima degli altri giudici, nonostante gli inviti insistenti di Giorgia.

La tensione si era concentrata sulla frase: «Non ci impuntiamo, perché io allora mi impunto più di tutti voi», pronunciata da Achille Lauro. Il momento era circolato rapidamente sui social, generando critiche e alimentando discussioni sul suo comportamento.

Nel live successivo, il rapper ha quindi scelto di chiarire il gesto direttamente in scena, sancendo la pace con una rosa e un atto simbolico che ha attirato l’attenzione del pubblico e della rete.