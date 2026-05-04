Ultimo a Tor Vergata, oggi arrivano i biglietti digitali per il maxi concerto del 4 luglio

Ultimo distribuisce oggi i biglietti digitali per il concerto del 4 luglio a Tor Vergata, dopo l’annuncio sui social. I fan possono scaricarli online o attendere la spedizione, prevista nei prossimi giorni.

Il conto alla rovescia per il grande evento di Ultimo entra nel vivo con l’invio dei biglietti ai fan. Da oggi, lunedì 4 maggio, chi ha acquistato l’ingresso per il concerto previsto il 4 luglio nell’area della Vela di Calatrava a Tor Vergata può finalmente accedere al proprio titolo.

Chi ha scelto la modalità “stampa@casa” può scaricare il biglietto in formato pdf direttamente dall’area personale sul sito Ticketone, disponibile a partire dalle ore 10. Un passaggio atteso da migliaia di spettatori che si preparano a partecipare a uno degli eventi musicali più imponenti dell’estate romana.

Diversa la procedura per chi ha optato per la consegna tramite corriere. In questo caso, gli acquirenti riceveranno una comunicazione via email che segnala l’avvio della spedizione. I tempi indicati prevedono la presa in carico degli ordini tra il 7 e il 18 maggio.

Gli organizzatori ricordano che ogni biglietto è nominale e non può essere ceduto. All’ingresso sarà necessario presentare un documento che corrisponda al nome riportato sul titolo, pena l’impossibilità di accedere all’evento.

Ulteriori aggiornamenti e indicazioni operative vengono pubblicati costantemente sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa, punto di riferimento per chi parteciperà al concerto.