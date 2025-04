Fedez in vacanza a Monte Carlo: suite di lusso all'Hôtel Hermitage da quasi 3.000 euro a notte

Fedez ha scelto Monte Carlo per il ponte di primavera, trascorrendo giornate tra relax e svago in una delle mete più esclusive d’Europa. Il rapper ha condiviso momenti della vacanza sui social, tra piscine, casinò e cene raffinate, senza però rivelare direttamente il nome dell’hotel in cui alloggia. Dalle immagini pubblicate si riconoscono però interni e panorami dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, struttura a cinque stelle tra le più prestigiose del Principato.

L’albergo, edificato nei primi del Novecento in stile Belle Époque, è famoso per la cupola Eiffel del Giardino d’Inverno progettata da Gustave Eiffel stesso. Si trova a breve distanza dal Casino Café de Paris e dalla Cathédrale Notre-Dame-Immaculée e dispone di 263 camere, oltre 100 suite vista mare, una holiday haus con cucina, ristorante à la carte, piscina, hammam e spa. Non mancano attività come tennis su erba e windsurf.

Fedez alloggerebbe in una suite con affaccio sul mare: il prezzo parte da 1.300 euro a notte e può superare i 2.900 euro per una sistemazione da tre persone. Anche le camere standard, con balcone e salottino, richiedono un budget superiore ai 900 euro per notte.

