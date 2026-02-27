Elisabetta Canalis e Diletta Leotta insieme a Milano nella suite di lusso da 3mila euro

Elisabetta Canalis e Diletta Leotta si ritrovano a Milano per una serata insieme, sfruttando una pausa dagli impegni. Le due hanno scelto un club esclusivo in centro con vista sul parco Indro Montanelli e suite fino a 3mila euro.

Elisabetta Canalis e Diletta Leotta si sono concesse una serata a Milano, approfittando di qualche ora libera tra lavoro e vita privata. L’incontro è avvenuto in uno dei luoghi più riservati ed eleganti della città, nel quartiere di Porta Venezia.

Le due showgirl hanno scelto Casa Cipriani, club privato a cinque stelle affacciato su via Palestro. Dalle immagini condivise su Instagram si vede il terrazzo con vista su corso Venezia illuminato e sul parco Indro Montanelli. Un contesto esclusivo dove una suite può arrivare a sfiorare i 3mila euro a notte.

Il loro rapporto dura da anni e continua anche a distanza, tra impegni professionali e viaggi. Non è la prima volta che condividono momenti insieme sui social, spesso accompagnati da dediche affettuose che raccontano un legame solido.

Per l’occasione entrambe hanno puntato su un look total black. Canalis ha scelto pantaloni e tacchi, mentre Leotta ha indossato un abito lungo con spacco, pensato per valorizzare la silhouette nonostante la gravidanza ormai evidente.

La conduttrice, 34 anni, aspetta il secondo figlio dal marito Loris Karius, sposato nel giugno 2024. L’annuncio della nuova gravidanza è arrivato il 10 dicembre 2025, dopo la nascita della prima figlia Aria Rose nel 2023.

Nello scatto condiviso dalle due compare anche un cuore rosso, dettaglio semplice che accompagna una serata tra amiche in uno degli indirizzi più esclusivi del capoluogo lombardo.