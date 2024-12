Fedez sceglie St Barth per Natale: villa di lusso ai Caraibi e vacanza esclusiva

Fedez ha deciso di trascorrere un Natale lontano dal freddo di Milano, scegliendo la calda atmosfera di Saint Barth. Il rapper, dopo la sua partecipazione a "Sarà Sanremo" e dopo aver rassicurato i fan sulla sua salute, si è concesso una pausa esclusiva sull’isola delle Antille Francesi. In compagnia di alcuni amici, Fedez è volato su un jet privato verso una villa di lusso affacciata direttamente sul mar dei Caraibi.

La dimora scelta per questa vacanza natalizia è dotata di una spa privata, una sala fitness e una sala giochi, oltre a una camera da letto con una vista mozzafiato sul mare. Le immagini condivise sui social mostrano un ambiente esclusivo e un’atmosfera rilassata, perfetta per un periodo di pausa lontano dai ritmi frenetici della città.

Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, ha invece scelto di mantenere vive le tradizioni natalizie trascorrendo le feste sulle Alpi trentine insieme alla sua famiglia. La celebre imprenditrice digitale è stata raggiunta dalla mamma Marina Di Guardo e dalle sorelle Francesca e Valentina. Presenti anche i figli Leone e Vittoria, che hanno passato il Natale con la madre in montagna.

Questo è il primo Natale che i Ferragnez trascorrono separati in due luoghi differenti: Fedez ha optato per sole e mare, mentre Chiara ha preferito il calore familiare tra le cime innevate.

Scontro tra Fedez e Sala sulla sicurezza a Milano: È il tuo lavoro, non il mio - Il rapper Fedez e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono protagonisti di un acceso scambio riguardante la sicurezza nel capoluogo lombardo. Tutto è iniziato quando Fedez, durante un freestyle a Real Talk, ha criticato la gestione della sicurezza in città, affermando: "Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppe Sala influencer con fascia tricolore".

Chi è Matilde Caru, la presunta nuova fidanzata di Fedez: tutte le indiscrezioni - Le prime immagini di Matilde Caru, che secondo i rumor sarebbe la nuova fidanzata di Fedez, sono state diffuse dal settimanale Chi. La giovane è stata vista in compagnia del rapper in situazioni che hanno acceso la curiosità degli appassionati di gossip.

Fedez avvistato con una nuova misteriosa compagna: le foto esclusive su 'Chi' - Da alcune settimane, il celebre rapper Fedez è stato visto in compagnia di una giovane donna che preferisce mantenere l'anonimato, coprendosi il volto in pubblico. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale 'Chi', hanno rapidamente attirato l'attenzione dei fan online.