Angelo Bonelli fuma uno spinello da Fedez, gesto improvviso per rilanciare la legalizzazione

Angelo Bonelli fuma uno spinello durante il podcast di Fedez per sostenere la legalizzazione della cannabis. Il gesto, avvenuto senza accordi, nasce da una proposta improvvisa del rapper dopo un’intervista.

Angelo Bonelli ha acceso uno spinello durante la registrazione del podcast di Fedez, scegliendo di farlo davanti alle telecamere per sostenere una posizione politica precisa. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra racconta che tutto è nato senza accordi: dopo un’intervista, il rapper gli ha proposto di fumare insieme e lui ha accettato.

Bonelli chiarisce di non essere un consumatore abituale, ma di aver colto l’occasione per dare visibilità a una battaglia che porta avanti da tempo. Secondo il leader rossoverde, la legalizzazione della cannabis toglierebbe risorse economiche alle organizzazioni criminali e ridurrebbe il peso delle sanzioni sui cittadini.

Nel suo intervento, il parlamentare sottolinea anche l’utilizzo medico della cannabis, già impiegata in alcune terapie per pazienti affetti da malattie neurologiche come Parkinson e Alzheimer, oltre che nel trattamento del dolore. Un elemento che, a suo giudizio, rafforza la necessità di una regolamentazione più chiara.

La scena dello spinello non farà parte della puntata principale del podcast, che sarà incentrata su un confronto con Michele Boldrin. Il momento è stato invece registrato per circolare sui social come anticipazione, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul tema e stimolare il dibattito.