Fedez celebra il disco d'oro di Male necessario e lo dedica a Giulia Honegger e al cane Maurizio

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Fedez festeggia il disco d’oro di Male necessario e lo dedica alla fidanzata Giulia Honegger e al cane Maurizio. Il rapper condivide foto private tra viaggi, momenti quotidiani e il nuovo cucciolo entrato in famiglia.

Fedez celebra il disco d'oro di Male necessario e lo dedica a Giulia Honegger e al cane Maurizio

Fedez festeggia un nuovo traguardo musicale e lo fa con una dedica inaspettata. Lunedì 27 aprile il rapper ha annunciato che “Male necessario”, il brano presentato al Festival di Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, ha conquistato il disco d’oro. Per celebrare il risultato, l’artista ha pubblicato su Instagram una serie di immagini che raccontano la sua quotidianità. Negli scatti compaiono momenti di coppia con la fidanzata Giulia Honegger, scene di viaggio e frammenti di vita privata. Tra le foto spicca anche il nuovo arrivato in famiglia, un cucciolo chiamato Maurizio, che Fedez tiene tra le braccia. Proprio a lui è rivolta la dedica più ironica del post, con cui accompagna l’annuncio del riconoscimento ottenuto dal brano. Nel messaggio pubblicato sui social, il cantante ha scritto di voler dedicare il successo a “una persona speciale che ha riportato luce e serenità” nella sua vita, ringraziando poi proprio il cane Maurizio con una chiusura sorprendente.

Fedez, Marco Masini - MALE NECESSARIO Official Video - Sanremo 2026

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