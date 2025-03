Anticipazioni Ne vedremo delle belle: il nuovo show di Carlo Conti su Rai 1

Questa sera, sabato 22 marzo 2025, alle 21:25 su Rai 1, prende il via "Ne vedremo delle belle", il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Lo show vede protagoniste dieci showgirl italiane degli anni '80, '90 e 2000, pronte a sfidarsi in diverse discipline dello spettacolo.

Nella puntata inaugurale, gli ospiti saranno l'attore comico Massimo Ceccherini e la cantante Noemi, che contribuiranno ad arricchire la serata con le loro performance.

"Ne vedremo delle belle" si propone come una celebrazione del varietà italiano, mettendo in luce femminilità, talento e determinazione delle sue protagoniste. Il programma andrà in onda per cinque sabati consecutivi, promettendo intrattenimento e colpi di scena.

Le concorrenti di Ne vedremo delle belle

Matilde Brandi

Laura Freddi

Valeria Marini

Lorenza Mario

Veronica Maya

Angela Melillo

Patrizia Pellegrino

Pamela Prati

Carmen Russo

Adriana Volpe

Queste artiste, note per le loro performance in programmi di varietà, si cimenteranno in una serie di prove per dimostrare il loro talento.

Ogni puntata prevede cinque sfide: canto, ballo, musical, interviste e una prova a sorpresa denominata "derby". Le sfide avvengono tra due showgirl scelte casualmente e sono valutate da due giurie:

Supergiuria: composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Giuria interna: formata dalle otto concorrenti non coinvolte nella sfida.

Questo sistema introduce dinamiche imprevedibili, creando alleanze e rivalità che arricchiranno lo spettacolo.

Oltre alle esibizioni, il pubblico avrà accesso al dietro le quinte attraverso clip esclusive che mostrano allenamenti, momenti di confidenza e preparazione delle showgirl, offrendo una visione completa delle loro storie e del loro impegno.

