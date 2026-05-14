Anticipazioni Amici 25, cambio data per la finale: Alessio resta il favorito mentre Lorenzo sfida Angie al televoto

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Maria De Filippi sposta la finale di Amici 25 per evitare l’Eurovision e cresce l’attesa per il duello tra ballerini e cantanti. Alessio resta il favorito dei bookmaker, mentre Lorenzo e Angie si giocano l’ultimo posto al televoto.

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La finale di Amici 25 andrà in onda domenica 17 maggio dopo la decisione di Mediaset di evitare la sovrapposizione con l’ultima serata dell’Eurovision Song Contest. Una scelta già adottata nella passata edizione e pensata per difendere gli ascolti del talent guidato da Maria De Filippi, protagonista di una stagione ancora una volta dominante nel sabato sera televisivo. Negli studi Elios cresce la tensione soprattutto nella categoria danza, che anche quest’anno parte nettamente favorita nei pronostici. In cima alle quote dei bookmaker c’è Alessio, concorrente seguito da Emanuel Lo e Anna Pettinelli, indicato come il principale candidato alla vittoria finale. Alle sue spalle prova a inserirsi Emiliano, mentre Nicola, allievo di Alessandra Celentano, cerca di ribaltare le previsioni che lo vedono più staccato. La situazione resta invece aperta nel canto. Elena ha già conquistato l’accesso alla finale, ma nella prima parte della puntata sarà il pubblico a decidere chi tra Lorenzo e Angie completerà il gruppo dei finalisti. Il ballottaggio, rimasto in sospeso nell’ultima registrazione, verrà risolto attraverso il televoto. I due cantanti arrivano all’appuntamento decisivo con nuovi progetti discografici già pronti per il mercato. Lorenzo ha pubblicato l’Ep “Stupida Vita”, mentre Angie lancerà “Sogni di vetro”. Nelle stesse ore usciranno anche i lavori degli altri protagonisti dell’edizione, tra cui Cate Lumina, Gard e Plasma. La serata conclusiva non assegnerà soltanto la coppa del programma, ma rappresenterà anche il primo vero banco di prova fuori dalla scuola. Oltre alle esibizioni dal vivo, conteranno la reazione del pubblico, le vendite degli Ep e la capacità dei concorrenti di trasformare la popolarità televisiva in un percorso artistico stabile.

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