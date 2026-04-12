Domenica In del 12 aprile, ospiti e anticipazioni della puntata con Mara Venier

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Mara Venier torna il 12 aprile con Domenica In su Rai 1 e un cast ricco tra cinema, musica e attualità. In studio ospiti come Riccardo Scamarcio e Malika Ayane, con focus anche su giovani e tecnologia.

Domenica In del 12 aprile, ospiti e anticipazioni della puntata con Mara Venier