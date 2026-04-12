Domenica In del 12 aprile, ospiti e anticipazioni della puntata con Mara Venier
Mara Venier torna il 12 aprile con Domenica In su Rai 1 e un cast ricco tra cinema, musica e attualità. In studio ospiti come Riccardo Scamarcio e Malika Ayane, con focus anche su giovani e tecnologia.
Nuova diretta oggi, domenica 12 aprile, per Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Mara Venier guida il programma insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, con una scaletta che attraversa spettacolo, attualità e intrattenimento.
Tra gli ospiti attesi c’è Riccardo Scamarcio, che presenterà il film “Alla festa della rivoluzione”, in uscita nelle sale il 16 aprile e diretto da Arnaldo Catinari. Spazio anche alla storia personale e professionale di Ambra Orfei, erede di una delle famiglie più note del circo italiano.
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Nel corso della puntata interverrà anche Maurizio Ferrini, volto storico della televisione grazie al personaggio della Signora Coriandoli, che parlerà del suo nuovo libro “A carnevale ogni omicidio vale”. Sul palco anche Malika Ayane, che proporrà il brano “Animali notturni”, già portato all’ultimo Festival di Sanremo.
Intervista in studio per Pierluigi Diaco, oggi alla conduzione di “BellaMa’” su Rai 2, chiamato a ripercorrere le tappe principali della sua carriera tra radio e televisione. Per lo spazio dedicato all’attualità si discuterà invece dell’uso degli smartphone tra i più giovani, con il contributo di Serena Bortone, Salvo Sottile e del professor Vittorio Occorsio.
Nel corso del programma Enzo Miccio racconterà il legame tra Nino Manfredi e la moglie Erminia, mentre Teo Mammucari tornerà con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”. Chiusura con un collegamento da Piazza del Popolo a Roma per celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato.