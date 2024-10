Carlo Conti presenta il settimo appuntamento di Tale e Quale Show su Rai 1

Il settimo appuntamento con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, si terrà venerdì 1 novembre alle 21:25 su Rai 1, avvicinandosi al gran finale dell’8 novembre. Lo show, nato in collaborazione con Endemol Shine Italy, ospita undici partecipanti pronti a mettersi alla prova in imitazioni delle più iconiche star internazionali, con grande attenzione all’interpretazione vocale e alla resa scenica.

Nella puntata precedente, Kelly Joyce ha conquistato la prima posizione grazie alla sua interpretazione di Grace Jones, seguita da Feisal Bonciani e Giulia Penna. Al momento, Verdiana è in testa alla classifica provvisoria, con Bonciani e Joyce a breve distanza, creando una competizione serrata che lascia spazio a possibili sorprese.

Gli abbinamenti della serata sono già stati definiti, portando in scena esibizioni d'impatto. Tra gli interpreti principali, Simone Annicchiarico renderà omaggio a Joe Cocker, mentre Massimo Bagnato vestirà i panni di Sergio Endrigo. A seguire, Thomas Bocchimpani interpreterà Morten Harket degli A-Ha, e Feisal Bonciani si cimenterà con Michael Jackson. La serata vedrà anche Kelly Joyce in versione Rihanna e Giulia Penna come Ornella Vanoni. Tra i protagonisti figurano anche Roberto Ciufoli, Amelia Villano, Carmen Di Pietro, e Verdiana, che tenterà di consolidare la sua posizione interpretando Anna Oxa.

La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata da un ospite d'eccezione, Massimo Lopez, che contribuirà con il suo voto speciale. Il pubblico a casa, sempre fondamentale per la classifica, potrà esprimere le sue preferenze tramite i social del programma, garantendo un coinvolgimento diretto degli spettatori.

L’aspetto tecnico e musicale dello show è curato dal maestro Pinuccio Pirazzoli, che si occupa degli arrangiamenti musicali, supportato da un team di tutor di grande esperienza, tra cui Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e Emanuela Aureli. Questo gruppo di esperti guida i concorrenti nelle interpretazioni, assicurando loro una preparazione vocale e scenica adeguata alle esibizioni.

Questa stagione di Tale e Quale Show ha introdotto diverse novità, tra cui alcuni duetti e ospiti speciali, incrementando il coinvolgimento degli spettatori. Con solo due puntate rimanenti, cresce la tensione tra i concorrenti, che puntano alla vittoria finale in uno dei programmi più seguiti del venerdì sera su Rai 1.