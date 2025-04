Finale di Ne vedremo delle belle: questa sera su Rai 1 la sfida tra le dieci primedonne

Sabato 12 aprile in prima serata su Rai 1 va in onda l’ultimo appuntamento con Ne vedremo delle belle, il talent-show condotto da Carlo Conti. In gara per il titolo finale ci sono Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, che si affronteranno in cinque prove: canto, ballo, musical, intervista e una sfida a sorpresa tra due concorrenti.

La serata prevede anche due prove speciali. Nella prima, le dieci protagoniste eseguiranno ciascuna un assolo: in palio 5 punti bonus per ogni giudice, con un totale massimo di 15 punti. La seconda prova assegnerà ulteriori 5 punti. Durante la puntata saranno anche rivelate le due concorrenti scelte per la sfida a sorpresa e i risultati del sondaggio social.

A giudicare le esibizioni ci saranno due giurie: la Super Giuria, composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, e una seconda giuria formata dalle concorrenti non coinvolte nella prova in corso. Il premio finale sarà devoluto a Una Nessuna Centomila, la fondazione presieduta onorariamente da Fiorella Mannoia, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. Ospite musicale della finale sarà Francesco Gabbani.

Potrebbe interessarti anche:

Adriana Volpe smentisce tensioni a Ne vedremo delle belle: Notizie false, siamo unite

Nella puntata del 29 marzo 2025 di "Ne vedremo delle belle" su Rai 1, Adriana Volpe ha affrontato le voci che la vedrebbero al centro di tensioni con le colleghe del programma. La conduttrice ha ...

Angela Melillo svela retroscena su 'Ne vedremo delle belle' a 'La Volta Buona'

Angela Melillo, nota showgirl italiana e concorrente del nuovo programma di Rai 1 "Ne vedremo delle belle", è stata ospite oggi nel salotto televisivo di Caterina Balivo, "La Volta Buona". Durante ...

Anticipazioni Ne vedremo delle belle: il nuovo show di Carlo Conti su Rai 1

Questa sera, sabato 22 marzo 2025, alle 21:25 su Rai 1, prende il via "Ne vedremo delle belle", il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Lo show vede protagoniste dieci showgirl italiane degli ...