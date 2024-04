Il Playtest del Survival SERUM è ora Live su Steam

I giocatori sono invitati ad addentrarsi nell'ombra, per dare forma all'enigmatico mondo di SERUM

Lo sviluppatore Game Island e l'editore Toplitz Productions sono lieti di annunciare che il playtest del loro entusiasmante gioco di avventura di sopravvivenza in prima persona SERUM è ora disponibile su Steam per PC.

Il playtest durerà una settimana, offrendo ai coraggiosi sopravvissuti un'altra opportunità unica di fornire allo sviluppatore Game Island un prezioso feedback sul gioco. Inoltre i giocatori avranno anche un’altra grande opportunità, quella di esplorare due dei biomi del gioco in una versione aggiornata mentre ci si prepara al lancio anticipato su Steam che avverrà nel giro di poche settimane.

Con una trama emozionante che spinge il giocatore ad avanzare sotto la pressione del tempo, SERUM metterà i giocatori alla prova mentre cercano modi per sopravvivere in un mondo brutale e scoprire una cospirazione mortale. Il playtest darà ai giocatori la possibilità di approfondire i meccanismi del gioco ed esplorare diverse abilità e strategie attraverso il crafting e la preparazione del siero.

“In questa fase dello sviluppo del gioco, il feedback dei giocatori è più cruciale che mai per ottimizzare l'esperienza del giocatore. Steam Next Fest è stata un'ottima piattaforma per condividere ciò su cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi e ottenere spunti dalla community per evidenziare le aree su cui apportare ulteriori modifiche. Questo ultimo test di gioco mette alla prova i nostri ultimi miglioramenti, inclusa la nuova interfaccia utente per la produzione del siero del gioco”, ha affermato il CEO di Game Island Michal Ojrzynski

I giocatori interessati a partecipare al playtest di Serum devono richiedere l'accesso tramite la pagina Steam ufficiale del gioco. Lì potranno anche rimanere aggiornati sulle ultime notizie, che rivelano di più sul mondo, sul crafting e sui macabri pericoli che i giocatori incontreranno nel gioco.

Dopo aver effettuato l'accesso al playtest, i giocatori sono invitati a lasciare allo sviluppatore Game Island il loro feedback tramite il canale Discord dedicato al gioco qui.

Serum verrà lanciato su PC in accesso anticipato alla fine del secondo trimestre.