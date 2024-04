Annunciato il Playtest di SERUM

Il playtest del Serum inizierà il 24 aprile alle 13:00 CEST e durerà una settimana!

Lo sviluppatore Game Island e l'editore Toplitz Productions sono lieti di annunciare l'imminente playtest per il loro entusiasmante gioco di avventura di sopravvivenza in prima persona SERUM.

Il playtest sarà accessibile tramite Steam dal 24 aprile, a partire dalle 13:00 CEST e durerà 7 giorni, offrendo ai giocatori un'altra grande opportunità di giocare e lasciare il proprio feedback mentre si prepara al lancio su Steam in accesso anticipato per PC.

Fresco del successo dello Steam Next Fest come una delle 50 migliori demo giocabili, il nuovo playtest offre ai giocatori ancora più esperienza in termini di abilità, armi e creazione, e offre anche ai giocatori l'opportunità di esplorare sia il bioma della foresta che quello della palude con nessuna restrizione sul tempo di gioco.

I giocatori possono registrarsi per avere la possibilità di accedere al playtest tramite la pagina Steam ufficiale del gioco. Il playtest consentirà ai giocatori di esplorare il mondo oscuro e pericoloso di Serum e svelare i segreti del Blight, una pandemia globale che ha infettato il mondo moderno. Con la pressione del tempo sempre incombente, gli avventurieri dovranno lavorare velocemente per sopravvivere. Questo è un ambiente in cui ogni secondo conta, scoprendo che l'importantissima dose di siero fa la differenza tra la vita e una morte prematura.

Gli abitanti infetti del mondo in rovina di SERUM si riveleranno senza dubbio degli avversari impegnativi. Questi abomini mutati sono predatori alterati della natura, inclusi lupi, ratti, artropodi e cinghiali, radicalmente cambiati e resi eccessivamente aggressivi dagli esperimenti falliti di Serum.

Lo sviluppatore Game Island e l'editore Toplitz Productions utilizzeranno il playtest come opportunità per fan e giocatori di tuffarsi nell'oscuro ed emozionante mondo di SERUM per contribuire a modellare la direzione futura del gioco e migliorare l'esperienza di gioco complessiva prima del lancio in accesso anticipato del gioco su PC.

Ulteriori dettagli su SERUM possono essere trovati sulla pagina Steam ufficiale del gioco, sulla pagina Discord e attraverso i normali devlog e il diario di X (Twitter), rivelando di più sul mondo, sul crafting e sui macabri pericoli che i giocatori incontreranno.

I giocatori possono anche inserire il gioco nella lista dei desideri su Steam qui.