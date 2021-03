Il Playtest di Red Solstice 2 è ora accessibile gratuitamente su Steam

PARTECIPA AL PLAYTEST DI STEAM PER PROVARE GRATUITAMENTE IL GIOCO

Il Playtest di Steam per Red Solstice 2: Survivors è ora disponibile gratuitamente e durerà fino al 15 marzo. Prova tutti i nuovi contenuti che includono nuove missioni, diverse classi e armi. Mettiti alla prova sul campo di battaglia in tesi e claustrofobici scontri per debellare l’infestazione mutante.





Classi Uniche: Scegli tra 4 classi, ognuna con una esperienza di gioco differente – Assalto, Supporto Pesante, Medico e Ricognizione.

Co-op fino a 8 giocatori: Giocabile in modalità singola o in cooperativa fino a 8 giocatori, questo Playtest si concentrerà sull’esperienza multigiocatore.

Nuove Missioni: Si potranno affrontare diverse missioni, inclusa una missione principale e 10 missioni secondarie. Tutte si svolgeranno in colonie totalmente inedite che introdurranno anche nuove condizioni atmoferiche (neve e tempesta).

Base Strategica: Personalizza e potenzia il tuo personaggio. Avrai più di 40 abilità a disposizione tra tutte le classi.

Armi Potenti: Prova 21 armi e scegli quale sia la migliore per fermare l’infestazione dei mutanti.

SOPRAVVIVI – RICERCA - CONTRATTACCA!

Dirigiti sulla pagina Steam del gioco per accedere immediatamente all'open Playtest e provare il gioco: https://store. steampowered.com/app/768520/ Red_Solstice_2_Survivors/





