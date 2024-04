Fedez a Milano: serata in discoteca dopo la separazione da Chiara Ferragni

Il rapper Fedez è stato avvistato a Milano durante una serata in compagnia di amici, dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti dove ha partecipato al Coachella. Il settimanale "Chi" ha pubblicato foto di Fedez che, dopo una cena a Casa Cipriani Milano, ha trascorso del tempo all'Armani Privè, un noto locale della città. Nonostante la recente separazione da Chiara Ferragni, con cui ha anche interrotto i rapporti su Instagram, Fedez sembra godersi la vita da single. Il rapper è stato visto arrivare in discoteca a bordo di una Ferrari in compagnia di un'amica e, al termine della serata, ha fatto ritorno a casa con due ragazze e due amici.

Fedez ha accolto i fotografi con un sorriso, segno di un atteggiamento sereno rispetto alla sua nuova situazione personale. Nonostante ciò, il settimanale non esclude un possibile riavvicinamento con la Ferragni, dato che le famiglie continuano a mantenere i rapporti e sperano in un lieto fine. Sul fronte professionale, Fedez si prepara a lanciare un nuovo podcast con Mr. Marra a settembre e ha in programma di riprendere il suo progetto musicale "Zedef Chronicles", mettendo in pausa altre iniziative, tra cui apparizioni televisive e la sceneggiatura di un film.