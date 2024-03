Fedez sarà ospite della trasmissione Belve che torna in prima serata martedì 2 aprile

Il rapper Fedez sarà intervistato da Francesca Fagnani nel programma "Belve" su Rai 2. Dopo varie speculazioni e indiscrezioni, la presenza di Fedez è stata ufficialmente confermata da fonti interne alla Rai. La partecipazione del rapper milanese era stata precedentemente bloccata dalla Rai per motivi legati a precedenti apparizioni e dichiarazioni. Tuttavia, le tensioni sembrano essere state superate e Fedez è pronto a raccontarsi in un'intervista che promette di essere senza filtri.

L'intervista è attesa con particolare interesse in seguito alla recente separazione di Fedez dalla moglie Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale. Nonostante le voci di una possibile diffida da parte di Ferragni per evitare che Fedez parli della loro separazione, sembra che non ci saranno limitazioni al contenuto dell'intervista. Fedez è atteso a discutere non solo della sua vita privata ma anche dei suoi progetti imprenditoriali e iniziative legate alla salute mentale.

La data esatta dell'intervista non è stata ancora annunciata, ma il programma "Belve" è previsto di tornare in onda il 2 aprile su Rai 2. La registrazione dell'episodio con Fedez è prevista per il 27 marzo. L'attenzione è alta anche a causa del successo di ascolti ottenuto da un'intervista recente a Chiara Ferragni su un altro canale, che ha superato gli ascolti di un'intervista al Papa.

Fedez, nome all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, è noto per la sua carriera musicale e per essere stato una figura centrale in varie controversie e discussioni pubbliche. La sua apparizione a "Belve" è quindi molto attesa dal pubblico e dai media.