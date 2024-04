Incendio Ospedale Santa Chiara di Trento: nessun ferito

Un incendio è scoppiato questa mattina, 24 aprile 2024, all'Ospedale Santa Chiara di Trento, precisamente in un ambulatorio del reparto di endoscopia situato al secondo piano. Le fiamme, che hanno generato una visibile colonna di fumo, non hanno causato feriti né necessitato l'evacuazione dei pazienti, come confermato dalle autorità locali.

L'allarme è stato dato intorno alle 6:00 e ha visto un'immediata risposta dei vigili del fuoco di Trento e dei volontari di Pergine Valsugana, che hanno utilizzato autoscale e piattaforme per controllare l'incendio in meno di un'ora. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Azienda sanitaria locale.

Le operazioni di bonifica sono attualmente in corso e sono coordinate dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna con il Servizio Antincendi e Protezione civile, in collaborazione con la Presidenza della Provincia, l’Assessorato alla salute e la Direzione generale di Pat e Apss.

Nonostante l'incidente, le attività sanitarie dell'ospedale non hanno subito interruzioni significative, come rassicurato dalle autorità. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di investigazione.