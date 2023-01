Incendio Pescara : fiamme e paura in via Trento

Unoggi, martedì 31 gennaio. Le fiamme si sono sviluppate ine hanno coinvolto alcuni cassonetti posti all'esterno di un palazzo. L'incendio però è poi avanzato, bruciando anche un locale attiguo di una banca situata in quell'angolo dell'edificio. Di conseguenza, oltre ai cassonetti che sono stati divorati dalle fiamme, sono evidenti anche i danni denunciati dalla banca in cui erano già al lavoro alcuni dipendenti.

Quando è scattato l'allarme, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto e hanno spento le fiamme. Mentre gli agenti della polizia locale hanno interdetto la circolazione nel tratto di corso Vittorio Emanuele II tra via Ravenna e corso Umberto I. Sul posto anche la polizia per indagare sul caso poiché non è escluso che l'origine dell'incendio possa essere dolosa.

