Trento: Incidente Mortale, Due Giovani Vite Spezzate in Scontro Moto-Monopattino

Nella tragica serata di giovedì 28 settembre a Trento, un drammatico incidente stradale ha segnato la fine prematura di due giovani vite. Le vittime, una ragazza filippina di 16 anni, A. F. M., e un giovane di 22 anni di nome Federico Pezzè, hanno perso la vita dopo uno scontro devastante tra una motocicletta e un monopattino.

L'incidente è avvenuto in via Venezia, all'altezza di via Corallo, vicino a un ristorante e a un distributore di benzina. Gli uomini della Polizia locale, i vigili del fuoco di Cognola e diverse ambulanze sono intervenuti immediatamente per comprendere la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per ore dopo la tragedia.

Secondo le prime informazioni, la sedicenne attraversava le strisce pedonali con il monopattino quando è stata colpita dalla moto guidata dal giovane di 22 anni, proveniente dal centro cittadino a velocità elevata.

L'impatto è stato violento, con la ragazza trascinata sull'asfalto per alcuni metri e poi sbalzata oltre il muretto del parcheggio, mentre il monopattino si è spezzato in due. Il motociclista ha invece urtato contro il guardrail.

Il forte rumore dell'incidente ha attirato l'attenzione delle persone nei dintorni, molte delle quali sono uscite dal ristorante vicino per verificare l'accaduto. I soccorsi sono stati immediatamente allertati.

Testimoni oculari hanno raccontato che i due giovani sono rimasti immobili a terra e, nonostante i tentativi di rianimazione, le loro condizioni sono apparse critiche fin dall'arrivo dei soccorsi. Purtroppo, la sedicenne è stata dichiarata morta sul posto, mentre il motociclista è deceduto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Santa Chiara, dove era giunto in condizioni gravissime. La comunità locale è ora sconvolta dalla perdita di queste due giovani vite, mentre le indagini continuano per comprendere appieno le circostanze dell'incidente.

