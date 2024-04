RED BULL sarà presente a COMICON Napoli 2024

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Red Bull a COMICON Napoli, la manifestazione dedicata alla cultura POP e al mondo del gaming tra le più produttive d’Europa. Dal 25 al 29 aprile, presso la Mostra d’Oltremare a Napoli, gli appassionati di tutto lo Stivale potranno immergersi in un adrenalinico mondo di divertimento, portando l’esperienza al massimo livello grazie alle tante attività e opportunità di gioco imperdibili che animeranno lo stand Red Bull, situato nel padiglione 6 all’interno dell’area gaming. Quest’anno, a garantire per tutti e 4 i giorni di manifestazione il divertimento al fianco di Red Bull, sarà presente Nintendo, il colosso nipponico dell’intrattenimento interattivo che offrirà un’esperienza di gioco unica ai visitatori di COMICON Napoli. Un’area dedicata a Nintendo Switch Sports, infatti, permetterà di immergersi in realistiche sfide a calcio, tennis e pallavolo, per partite dinamiche e indimenticabili in compagnia.Per rendere ancora più esclusivo questo appuntamento, Dario “Moonryde” Ferracci sarà presente in qualità di player Red Bull nel pomeriggio di sabato 27 aprile. Per l’occasione, il content creator si renderà disponibile per un meet&greet aperto a tutti i fan che potranno ottenere autografi e scattare foto con lui presso lo stand di Red Bull. Inoltre, per celebrare la sua partecipazione a COMICON Napoli, Red Bull ha realizzato una figurina in edizione limitata dedicata proprio a Moonryde. La figurina speciale sarà disponibile in seguito all'acquisto di una lattina Red Bull presso gli stand aderenti all’iniziativa. Un'occasione irripetibile per i collezionisti e per tutti gli appassionati di gaming ed eSport per portarsi a casa un pezzo unico che non potrà essere trovato in altre occasioni.Con le sue iniziative uniche e gli ospiti speciali, anche quest’anno quello con Red Bull a COMICON Napoli si conferma un appuntamento imperdibile. Lo stand Red Bull sarà il punto di riferimento per tutti i visitatori della manifestazione che vorranno vivere un'esperienza completa e all'insegna del divertimento e dell'adrenalina.