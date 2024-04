COMICON NAPOLI 2024

STAR COMICSCELEBRA L’ARTE DEL MANGA IN TUTTE LE SUE FORME

Special guest Katsuya Iwamuro, nuova promessa del panorama fumettistico giapponese. Con lui i mangaka nostrani Federica Di Meo e Da Hosoi, e la svizzera Gin Zarbo, esponenti di spicco nell’universo del “global manga”. Tantissimi gli appuntamenti in programma, tra showcase, panel e firmacopie

Giunta alla XXIV edizione, anche quest’anno COMICON Napoli promette di essere epicentro di un dialogo vivace e stimolante tra artisti e appassionati, consolidando il suo ruolo di catalizzatore culturale e punto di riferimento imperdibile per chi desidera immergersi a pieno titolo nella cultura pop. In questo clima di grande attesa ed entusiasmo, Star Comics punta a valorizzare ed esplorare l’arte del manga e la sua evoluzione nel panorama internazionale. L’ospite di spicco sarà Katsuya Iwamuro, la nuova promessa del panorama fumettistico giapponese che debutta in Italia con Shibatarian, la sua prima opera serializzata, un horror dal gusto sinistro e allucinatorio. Con lui i mangaka Federica Di Meo, disegnatrice di Oneira, Da Hosoi, autore di Diablomachia, e la svizzera Gin Zarbo, creatrice di The Secret of Scarecrow, insieme per esplorare l’universo del manga globale, un fenomeno europeo con una forte impronta italiana che cresce di anno in anno. Ospiti alla fiera anche KRE e Djade, autrici di Shenze, il webcomic cinese che verrà pubblicato il 23 aprile in edizione cartacea in collaborazione con Jundo. Il primo imperdibile appuntamento della quattro giorni campana è il talk show con Katsuya Iwamuro di giovedì 25 aprile dalle 12:00 alle 13:00 in Sala Italia: per aprire uno squarcio sul mondo di Shibatarian e sulle dinamiche del suo processo creativo, al mangaka si unirà anche Takuya Ito, editor di Shueisha, così da offrire uno sguardo approfondito sull'industria del manga e su come opere come Shibatarian vengano scelte e supportate per raggiungere un pubblico globale. Sabato 27 aprile sarà la giornata dello Showcase: sempre in Sala Italia dalle 12:00 alle 13:00, Iwamuro svelerà le sue tecniche di disegno in una dimostrazione dal vivo, permettendo agli appassionati di ammirare la maestria con cui dà vita alle sue visioni.

Il mangaka sarà presente allo stand Star Comics il 25 e il 26 aprile dalle 15:00 alle 16:30 e sabato 27 dalle 15:30 alle 17:00 per delle sessioni di firmacopie. Sempre allo stand di Star Comics, i veri fan del terrore potranno immortalare la loro esperienza a COMICON nel photobooth completamente dedicato a Shibatarian e a partecipazione libera. Un'ulteriore sessione di firmacopie è prevista per venerdì 26 aprile, dalle 12:00 alle 13:00, nell’area dediche di COMICON: un incontro esclusivo dedicato ai veri fan che avranno il piacere di interagire personalmente con l'autore, che firmerà un numero limitato di 50 shikishi. Per i veri amanti del manga, sabato 27 aprile, dalle 14:00 alle 15:00 in Sala Hiroba, ci sarà un panel imperdibile: Shuei Hosono, redattore capo di JUMP+ e Yuta Momiyama, vice caporedattore di JUMP+, che accompagnano Iwamuro a COMICON, sveleranno i segreti che si celano dietro la realizzazione di un manga in Giappone e parleranno di come è cambiata la produzione e distribuzione dei manga con la rivoluzione di Manga+. Sarà un appuntamento d’obbligo per tutti coloro che vogliono scoprire di più sui retroscena e sulla creazione dei loro fumetti preferiti e, magari, cimentarsi loro stessi nell’opera!

Infatti, se a metà degli anni ‘90 gli italiani hanno via via imparato a leggere “al contrario”, da destra verso sinistra, adesso è assodato che in tutta Europa esistono diversi autori in grado di esprimersi al meglio disegnando manga. A dimostrarlo il successo dei mangaka italiani Federica di Meo e Da Hosoi che, insieme alla mangaka svizzera (ma di origine italiana) Gin Zarbo, saranno protagonisti del panel Made in Europe: le nuove frontiere del manga in programma sabato 27 aprile, dalle 13:00 alle 14:00, nella Sala Hiroba. Protagonista il global manga e i suoi principali esponenti, che condivideranno esperienze e segreti del mestiere: un incontro imperdibile per chi vuole scoprire di più sullo stato attuale e sul futuro di questa espressione artistica, in compagnia di tre artisti che stanno trasformando la percezione del mangaka in Europa, dimostrando che il manga può fiorire anche nel terreno fertile dell'immaginario europeo, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama internazionale.

Naturalmente, i tre autori saranno sempre presenti allo stand Star Comics per sessioni di firmacopie: giovedì 25 dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 16:45 alle 17:45, venerdì 26 dalle 12:30 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 18:30, sabato 27 dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 18:30, e infine domenica 28 dalle 12:30 alle 14:00. Sempre allo stand di Star Comics, venerdì 26 e domenica 28 dalle 11:00 alle 12:30 saranno presenti per delle sessioni di firmacopie KRE e Djiade, autrici di Shenze e ospiti a COMICON di Jundo in collaborazione con Star Comics. Un altro immancabile appuntamento attende tutti gli appassionati della nona arte: domenica 28 aprile, dalle 14:00 alle 15:00 nella Sala Hiroba, Star Comics svelerà le prossime novità editoriali in compagnia dei noti creator Nicole Senpai e Cavernadiplatone. Con loro Cristian Posocco, publishing manager Star Comics, e l‘editor Claudia Calzuola, pronti ad anticipare le sorprese che attendono i lettori: un’occasione unica per esplorare nuovi orizzonti narrativi e scoprire i dettagli delle imminenti pubblicazioni, dei progetti speciali e delle collaborazioni che definiranno il panorama del manga e del fumetto nei mesi a venire.

E per tutti coloro che preferiscono parlare delle loro passioni in un ambiente rilassato ed amichevole, gli Aperimanga di Star Comics e Animeclick saranno l’occasione perfetta per scoprire di più sui retroscena dei loro manga preferiti. Il primo appuntamento è giovedì 25 alle 18:00 con Federica Di Meo, Da Hosoi e Gin Zarbo. Per scoprire quali saranno i prossimi, non resta altro che fare che andare sul sito di Star Comics per essere sempre aggiornati!