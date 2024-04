La Nato assicura: nessun piano per armi nucleari in Polonia

La NATO ha chiarito che non ha intenzione di posizionare armi nucleari in Polonia, come confermato dal segretario generale dell'organizzazione, Jens Stoltenberg. Durante una visita a Varsavia con il primo ministro britannico Rishi Sunak, Stoltenberg ha sottolineato che non ci sono piani per espandere l'attuale accordo di condivisione nucleare. Questa dichiarazione arriva dopo le parole del presidente polacco Andrzej Duda, che in un'intervista aveva espresso la disponibilità della Polonia ad accogliere armi nucleari NATO per rafforzare la sicurezza del fianco orientale dell'Alleanza.

Il premier britannico Sunak ha annunciato un aumento record del bilancio per la difesa del Regno Unito, portandolo al 2,5% del PIL entro il 2030. Questo incremento è parte di una strategia per rafforzare la capacità di risposta rapida dell'industria di difesa, in particolare per quanto riguarda le munizioni, con un finanziamento di dieci miliardi di sterline previsto per i prossimi dieci anni.

La situazione in Ucraina continua a essere un punto focale per la NATO, che ha sospeso ogni cooperazione pratica con la Russia in risposta all'annessione illegale della Crimea nel 2014 e all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. La NATO ha espresso il proprio sostegno all'Ucraina e ha condannato le azioni aggressive della Russia, ribadendo che non riconoscerà mai l'annessione della Crimea.

La Polonia, membro dell'UE e della NATO, è uno degli alleati militari più stretti dell'Ucraina, attualmente sotto attacco dalla Russia. L'ipotesi di dispiegare armi nucleari in Polonia aveva precedentemente alzato la tensione tra l'Occidente e la Russia, ma la recente dichiarazione di Stoltenberg sembra chiudere, almeno per il momento, la questione.

Le relazioni tra la NATO e la Russia sono state oggetto di numerosi dibattiti e controversie, con la Russia che ha sospeso il lavoro della sua missione diplomatica presso la NATO e ha richiesto la chiusura dell'Ufficio Informazioni NATO a Mosca nel 2021. La NATO ha espresso rammarico per la decisione russa di ridurre i canali di comunicazione politica e dialogo, ma rimane impegnata a mantenere aperte le linee di comunicazione militare per promuovere la stabilità e ridurre i rischi.