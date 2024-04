Harley Zuriatti vince 20.000 euro ad Affari Tuoi mentre combatte il tumore all'utero

Harley Zuriatti, concorrente del popolare game show "Affari Tuoi", ha vinto 20.000 euro nella puntata trasmessa il 22 aprile 2024. Durante il gioco, Harley ha condiviso la sua toccante storia personale, rivelando di essere in lotta contro un tumore all'utero. La giovane ha scoperto "Affari Tuoi" mentre si sottoponeva a trattamenti di chemioterapia, un periodo che lei stessa ha descritto come devastante.

Nonostante le sfide personali, Harley ha mantenuto un atteggiamento positivo, dedicando la sua partecipazione a tutti coloro che stanno affrontando malattie oncologiche. Accanto a lei, nel corso della puntata, c'era il fidanzato Andrea, con cui è in una relazione da oltre quattro anni. La coppia ha condiviso momenti di gioia e supporto reciproco, culminati nella vittoria del premio.

Il pubblico di "Affari Tuoi" ha risposto con grande affetto e sostegno, commosso dalla forza e dalla resilienza di Harley. La puntata è stata particolarmente significativa in quanto coincidente con il compleanno di Harley, che ha festeggiato i suoi 40 anni. La celebrazione ha incluso una torta personalizzata che ironizzava sulla sua situazione con umorismo e leggerezza.

Harley ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha sottolineato l'importanza di comunicare e dare forza agli altri, specialmente in momenti di difficoltà. La sua storia ha lasciato un'impressione duratura sia sui presenti in studio sia sui telespettatori a casa.