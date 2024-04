Affari Tuoi: Chi prenderà il posto di Amadeus? Stefano De Martino favorito

Amadeus ha ufficialmente lasciato la Rai e con il suo addio si apre la questione su chi prenderà il suo posto alla conduzione di "Affari Tuoi", il popolare game show dell'access prime time. Tra i nomi più quotati per raccogliere l'eredità di Amadeus emerge quello di Stefano De Martino, attualmente il favorito per la prossima stagione televisiva. De Martino, dal 2019, è un volto stabile della Rai e ha mostrato una significativa crescita nel settore dell'intrattenimento. La sua esperienza e la produzione condivisa con Endemol, che produce anche "Affari Tuoi", lo rendono una scelta conveniente per la rete.

Altri nomi in lizza includono Ciro Priello, noto per la conduzione di "The Floor" su Rai2, e Fabio Balsamo, che potrebbe affiancarlo come spalla. Entrambi sono legati a John De Mol, autore del format di "The Floor" e di "Affari Tuoi", il che potrebbe favorire una transizione fluida nella conduzione del programma.