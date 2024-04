Incidente Marittimo Sicilia: Scontro tra Nave Cargo e Portacontainer

Un grave incidente marittimo si è verificato oggi, 22 aprile 2024, al largo delle coste siciliane, coinvolgendo una nave cargo liberiana e una portacontainer portoghese. L'incidente è avvenuto a circa 14 miglia da Capo Passero, l'estrema punta sud-orientale dell'isola di Sicilia.

La Guardia Costiera italiana è stata immediatamente allertata e ha mobilitato diverse unità di soccorso, tra cui motovedette e mezzi aerei. Un elicottero AW139 e un aereo Atr42 sono stati inviati sul posto per sorvegliare la zona e intervenire in caso di necessità, sia per il soccorso a persone che per monitorare eventuali sversamenti ambientali in mare.

Nonostante l'impatto, le due navi coinvolte nell'incidente sono riuscite a mantenere la galleggiabilità e stanno procedendo a lento moto verso le coste siciliane. Un elicottero di soccorso, dopo aver completato l'intervento, è già rientrato a Catania. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.