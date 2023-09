Sicilia sotto le Fiamme : Maria David morta nell' incendio a 42 anni

Le fiamme dilagano in Sicilia, con un devastante incendio che ha colpito l'area di Cefalù dal 22 settembre, causando gravi danni. L'hotel Costa Verde a Cefalù è stato coinvolto, costringendo l'evacuazione di quasi 700 turisti. Tuttavia, il rogo ha anche provocato una tragedia, con la morte di una donna, Maria David, che cercava di salvare i suoi cavalli da un altro incendio nelle sterpaglie. Il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha dichiarato la situazione inaccettabile e ha chiesto un cambio di strategia e un potenziamento dei soccorsi da parte della Protezione Civile Regionale per affrontare le fiamme ancora attive e pericolose.

Le fiamme continuano a mettere in ginocchio la Sicilia, con il devastante incendio che da venerdì 22 settembre ha colpito una vasta area nel Palermitano. Il rogo ha interessato l'hotel Costa Verde a Cefalù, costringendo l'evacuazione di quasi 700 turisti. E le fiamme hanno provocato anche una vittima: Maria David, una donna che ha perso la vita mentre cercava di salvare i suoi cavalli da un altro incendio di sterpaglie. Il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha parlato di "situazione inaccettabile", chiedendo un cambiamento nella strategia delle autorità e un potenziamento immediato dei soccorsi da parte della Protezione Civile Regionale per affrontare i fronti ancora attivi e pericolosi.

La vittima:

La tragedia si è consumata a Mazzaforno, un piccolo centro nelle vicinanze di Cefalù. Maria David, una donna di 42 anni, ha affrontato coraggiosamente le fiamme scaturite da sterpaglie in una zona rurale, per correre in soccorso dei suoi cavalli. Gli animali si trovavano infatti intrappolati in una stalla, che era stata rapidamente avvolta dalle fiamme. Purtroppo il tentativo della donna le è stato fatale: la 42enne è rimasta bruciata viva, mentre il suo sacrificio non è servito neppure a salvare la vita ai suoi cavalli.

L'incendio nell'hotel:

L'hotel Costa Verde, un importante centro turistico della zona, è stato a sua volta colpito dall'incendio distruttivo capace di propagarsi per chilometri in pochissimo tempo. La situazione critica ha richiesto l'evacuazione di centinaia di ospiti. Le autorità locali hanno dovuto trovare, per queste persone, un rifugio temporaneo nel palazzetto dello sport. Tuttavia, questa soluzione è precaria e temporanea, mettendo in luce la gravità della situazione.

Le parole del Sindaco:

"Da ore il territorio di Cefalù è seviziato e martoriato dalle fiamme, che hanno bruciato ettari di bosco, minacciato e danneggiato case e strutture alberghiere, mettendo la città in ginocchio." Lo ha dichiarato il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, il quale ha espresso rabbia e indignazione per l'incendio che ha investito il suo territorio. "Cosa assai più grave" ha continuato il primo cittadino "hanno stroncato la giovane vita di una donna che era accorsa per salvare i suoi cavalli dal fuoco. Tutto ciò è inaccettabile, specie se si pensa che i roghi erano partiti ieri sera dal vicino comune montano di Gratteri e che si sono propagati per centinaia e centinaia di metri, arrivando sino al mare".

Turisti rientrati all'Hotel:

"Il peggio è passato" ha dichiarato al mattino di sabato 23 settembre il sindaco Tumminiello. "Anche i turisti evacuati ieri in via precauzionale dall'hotel Costa Verde e temporaneamente ospitati nel Palazzetto dello sport sono stati fatti rientrare in nottata nella struttura. Alle 6 di stamani restava un focolaio, circoscritto dai vigili del fuoco, in via dell'artigianato dove un capannone è andato in fiamme".

Incendi ricorrenti:

Questa non è la prima volta che la zona è stata colpita da incendi, e la comunità è ormai esausta per la mancanza di misure efficaci per prevenirli e gestirli, secondo il sindaco, che ha chiesto un cambio di strategia. "È il secondo, devastante, incendio nell'arco di tre mesi. Una situazione inaudita. Facciamo nostro l'accorato appello del vescovo di Cefalù affinché le Istituzioni preposte, con in testa il presidente della Regione, cambino passo e strategia. Chiedo



