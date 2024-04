Trust e le sue iniziative green

Trust in occasione della Giornata della Terra racconta le sue iniziative green

Trust, azienda leader del settore lifestyle tech e gaming, sta affrontando da protagonista la sfida per un futuro sempre più green introducendo iniziative a 360 gradi volte a favorire la sostenibilità dei suoi prodotti e del proprio business.

E di questi ultimi mesi, infatti, l’annuncio da parte dell’Azienda di aver nuovamente ricevuto il premio EcoVadis Gold, che conferma la sua posizione di "sustainable company to watch” nel 2024. Trust è stata ancora una volta riconosciuta per la costante attenzione alla produzione di prodotti sostenibili in modo equo ed etico.

Solo nell'ultimo anno, Trust ha proseguito il suo percorso di sostenibilità con innovazioni di prodotto e iniziative di grande impatto che riepiloghiamo qui di seguito:

- Maggiore concentrazione per ridurre l'impatto ambientale sia nei prodotti che negli imballaggi. Ad esempio, il 40% di tutti i prodotti di nuova concezione incorpora ora materiali riciclati; inoltre, prodotti come la tastiera Lyra (realizzata con l'85% di plastica riciclata) sono inseriti in una scatola al 100% priva di plastica.

- Aumento del numero di imballaggi e prodotti che utilizzano materiali certificati FSC. Ad esempio, il mousepad Boye, realizzato con un fondo antiscivolo in gomma naturale certificata FSC al 100%, e il Luminus RGB Gaming Desk, con un piano di lavoro realizzato con legno certificato FSC.

- Sostenere la sostenibilità della catena di approvvigionamento, con il 61% di tutti i fornitori certificati BSCI e il 92% dei fornitori sottoposti a controlli negli ultimi due anni per garantire il rispetto di standard equi ed etici.

L'azienda si è posta obiettivo ambizioso quello di realizzare l'80% di tutti i nuovi prodotti con materiali riciclati e il 90% di tutti i nuovi imballaggi con cartone certificato FSC.

Per conoscere tutti i prodotti sostenibili di Trust e saperne di più sugli obiettivi di sostenibilità di Trust: https://www.trust.com/en/sustainability