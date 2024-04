Brindisi: tecnico sanitario reintegrato dopo foto con cadavere

A Brindisi, il tecnico sanitario Isabella Greco, precedentemente sospesa per aver pubblicato una foto mentre cuciva un cadavere, è stata reintegrata al lavoro presso l'ospedale Perrino dopo sei mesi. La decisione ha suscitato il dissenso tra i colleghi del reparto di Anatomia patologica, alcuni dei quali hanno minacciato il trasferimento in massa se non verranno presi provvedimenti dal direttore generale dell'Asl, Maurizio De Nuccio.

Il personale in disaccordo con il reintegro comprende due dei quattro medici del reparto, un biologo screening, una infermiera e quattro tecnici, con la possibilità che altri due si uniscano alla protesta. Giuseppe Lacorte, rappresentante della Cgil Funzione pubblica di Taranto e Brindisi, ha sollecitato la Asl a rispondere alle richieste del personale, evidenziando che non è stato ricevuto alcun riscontro a un precedente appello.