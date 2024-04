Brindisi: esplosione di gas a Carovigno, crollo di solaio uccide pensionato di 66 anni

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Carovigno, nel Brindisino, questa mattina. Cosimo Guarini, un pensionato di 66 anni, è deceduto a seguito dell'esplosione di una bombola di gas nel suo appartamento situato in via Salvatore Digirolamo. L'esplosione ha provocato il crollo di un solaio dell'edificio, seppellendo l'uomo sotto le macerie.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9:00, quando una fuga di gas da una bombola ha innescato l'esplosione. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, comprese due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Ostuni e Brindisi, il 118, i carabinieri e la polizia locale, per Guarini non c'è stato nulla da fare. Le lesioni riportate a causa dell'esplosione sono state fatali.

L'area è stata immediatamente messa in sicurezza e sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica degli eventi e per verificare eventuali responsabilità nel rispetto delle normative sulla sicurezza delle bombole di gas.