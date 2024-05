Dungeons & Dragons - Scoprite i poteri primordiali in Bigby presenta: La Gloria dei Giganti

In Bigby presenta: La Gloria dei Giganti, disponibile per l'acquisto a partire dal 7 giugno 2024, i fan di Dungeons & Dragons potranno imparare tutto ciò che c'è da sapere sugli iconici giganti di D&D dal famoso mago Bigby in persona.

Nel multiverso di D&D, i giganti si sono sempre contraddistinti come figure colossali con una storia ricca e complessa. Che vogliate addentrarvi nei segreti dei loro imperi caduti, creare un personaggio legato a queste creature primordiali o costruire un'intera campagna attorno ai loro misteri, Bigby presenta: La Gloria dei Giganti è il manuale che fa per voi!

Video:https://youtu.be/l4cGsAZX3SY

In questo manuale, i giocatori troveranno nuove opzioni ispirate ai giganti: una nuova sottoclasse per i barbari, due nuovi background e otto talenti infusi dall'antica magia dei giganti. I Dungeon Master potranno esplorare vari modi di dare vita a questi colossi nelle loro storie, con nuove mappe, trame per avventure intriganti e decine di nuovi grandi mostri.