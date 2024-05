Creative BT-W4 Recensione

Il Creative BT-W4 rappresenta un'innovazione nel panorama audio wireless, offrendo una soluzione versatile per liberarsi dai cavi e godere di un suono di alta qualità. Questo trasmettitore Bluetooth 5.2 si distingue per la sua compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e smartphone, rendendolo ideale per molteplici configurazioni.

Grazie al supporto dell'ultimo codec aptX Adaptive, il BT-W4 garantisce un'esperienza audio fedele alla qualità CD con una latenza minima, perfetta per immergersi completamente in musica, film e giochi. La sua modalità a bassa latenza lo rende inoltre un alleato ideale per i gamer, eliminando fastidiosi ritardi audio e sincronizzando perfettamente l'audio con le immagini.

Design e confezione del Creative BT-W4

Il Creative BT-W4 vanta un design minimalista ed elegante, pensato per la massima portabilità e praticità. Le sue dimensioni compatte (56 x 25 x 12 mm) e il peso leggero (circa 18 grammi) lo rendono facile da infilare in tasca o nello zaino, perfetto per essere portato ovunque. Il design del trasmettitore si presenta pulito e lineare, con una finitura nera opaca che gli conferisce un aspetto professionale e moderno. Il BT-W4 è dotato di un pulsante multifunzione che permette di accendere e spegnere il dispositivo, associare nuovi dispositivi e passare tra quelli già associati. Un LED di stato indica chiaramente lo stato della connessione, semplificando il monitoraggio del funzionamento.

La confezione del BT-W4 è curata e include tutto il necessario per iniziare subito

Trasmettitore Creative BT-W4

Adattatore da USB-A a USB-C

Guida rapida d'uso

Documentazione sulla garanzia

Il Creative BT-W4 si distingue per la sua semplicità d'uso e le sue elevate prestazioni audio. L'installazione è rapida e intuitiva: basta collegare il trasmettitore a una porta USB disponibile sul dispositivo sorgente e associare le cuffie o gli altoparlanti Bluetooth desiderati. Grazie al Bluetooth 5.2, il BT-W4 offre una connessione stabile e affidabile con una portata fino a 10 metri, garantendo un'esperienza audio senza interruzioni. La tecnologia aptX Adaptive garantisce un audio ad alta risoluzione a 24 bit/48 kHz, offrendo un suono ricco, dettagliato e fedele alla sorgente originale.

Per gli appassionati di gaming, il BT-W4 offre una modalità a bassa latenza che elimina i fastidiosi ritardi audio, sincronizzando perfettamente l'audio con le immagini sullo schermo. Questo lo rende un'ottima scelta per godersi al meglio le sessioni di gioco online e competitive. Inoltre, il BT-W4 dispone di un microfono per le chat vocali, rendendolo ideale per le comunicazioni in gioco o per le chiamate telefoniche tramite smartphone. Il Creative BT-W4 si dimostra un dispositivo versatile e performante, adatto a molteplici esigenze di audio wireless.

Punti chiave

Installazione semplice e intuitiva

Connessione Bluetooth 5.2 stabile e affidabile

Audio ad alta risoluzione con aptX Adaptive

Bassa latenza per un'esperienza di gioco ottimale

Microfono per chat vocali

Design compatto e portatile

Ampia compatibilità con dispositivi

Il Creative BT-W4 vanta una configurazione semplice e intuitiva, simile per la maggior parte dei dispositivi. Sui PC Windows basta collegare il BT-W4 a una porta USB disponibile. Il sistema dovrebbe riconoscerlo automaticamente e, in alcuni casi, impostarlo come dispositivo audio predefinito. Per l'associazione, premere e tenere premuto il pulsante sul BT-W4 per due secondi fino a quando la luce LED lampeggia in blu, indicando la modalità di pairing. Successivamente, attivare la modalità di pairing sul dispositivo che si vuole collegare. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi per completare l'associazione, ma in generale il processo è rapido e semplice. Il BT-W4 supporta l'associazione di fino a quattro dispositivi contemporaneamente.

Un aspetto interessante è che l'associazione avviene con il BT-W4 stesso e non con il dispositivo sorgente. Ciò significa che è possibile passare senza sforzo da un dispositivo all'altro, come ad esempio da un PC Windows, Nintendo Switch o una PS5 senza dover ripetere la procedura di associazione. La versatilità del BT-W4 è stata ulteriormente confermata dal suo funzionamento impeccabile anche quando collegato a uno smartphone Xiaomi 14.

Il Creative BT-W4 si posiziona come un'opzione eccellente per la sua facilit√† d'uso, la qualit√† audio superiore e le funzionalit√† aggiuntive che lo rendono una scelta interessante per gli appassionati di musica e gamer. Adatto anche a tutti gli utenti e a chiunque desideri liberarsi dai cavi per godere di un'esperienza audio wireless di alto livello. Con un piccolo investimento si pu√≤ elevare l'esperienza audio wireless di tutti i dispositivi al livello pi√Ļ alto attualmente disponibile sul mercato. Prodotto consigliato!

Voto 9/10

Audio di alta qualità

Connessione stabile

Commutazione multi-dispositivo

Supporto microfono