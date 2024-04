GTA Online: partecipa alle nuove gare multiveicolo e ottieni GTA$ e RP doppi

In più, migliora i tuoi profitti nel traffico d'armi con i bonus sulla ricerca e le missioni di vendita del bunker, ottieni la maglietta mimetica Vom Feuer e altro ancora

Abbandonati all'incertezza e punta al traguardo in una nuova interpretazione delle gare multiveicolo, in cui i checkpoint nascondono nuove sorprese.

Nelle gare Noti ignoti, passi casualmente da un veicolo all’altro nei vari checkpoint, seguendo una lista predefinita finché ogni veicolo disponibile sia stato utilizzato. Nelle gare Ignoti ignoti, questi veicoli cambiano in modo ancora più inaspettato, mettendo alla prova i giocatori i quali devono adattarsi al volo a un veicolo casuale da un campione di veicoli disponibili ancora più ampio.

In queste gare, che mettono in palio GTA$ e RP doppi fino al 10 aprile, dovrai adattarti agli altri veicoli sul momento. Questa settimana tornano inoltre le modalità Competizione classiche Salti di rigore di gruppo, Pilotini e Spuntanati.

Bonus di Traffico d'armi: GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita, ricompense triple sulla ricerca del bunker e altro ancora

Produci armi illegalmente in un bunker sicuro, mettile su un veicolo per le consegne e portale tutte intere al punto di consegna per ottenere ricompense doppie per il completamento delle missioni di vendita del bunker fino al 10 aprile.

Chiama l'Agente 14 e richiedi una ricerca del bunker per interrompere una sparatoria tra la polizia locale e un bersaglio dotato di una spessa corazza antiproiettile. Elimina il bersaglio e porta la sua corazza al personale del tuo bunker per completare la missione di ricerca del bunker e ottenere ricompense triple, tra cui GTA$, RP e progressi della ricerca.

Completa 3 missioni di ricerca del bunker entro il 10 aprile per ottenere 100.000 GTA$ extra e la felpa Dollar Daggers dalla sfida settimanale. Le parti di armi in eccesso possono essere caricate su un Duneloader e consegnate ai negozi di armi locali grazie al Contratto Ammu-Nation per ottenere GTA$ e RP doppi.

Vuoi darti al traffico di armi? I bunker di Traffico d'armi e i miglioramenti e modifiche sono scontati del 30% per tutta la settimana.

Ottieni la Maglietta mimetica Vom Feuer

Sei un appassionato di armi di pregio di fattura svizzera? Unisci l'utile al dilettevole rubando scorte per le tue operazioni di traffico d'armi: è un modo sicuro di ricevere la Maglietta mimetica Vom Feuer, che sarà consegnata nel tuo guardaroba al completamento.

GTA$ doppi e RP quadrupli nelle missioni di Gerald

Sei appena arrivato in città o sei un criminale già affermato in cerca di nuove fonti di guadagno? Approfitta delle attività illecite delle missioni di Gerald, tra cui Via d'uscita di Gerald, che fino al 10 aprile offrono GTA$ doppi e RP quadrupli.

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze

Usa il computer all'interno del tuo sfasciacarrozze per selezionare uno dei bersagli dei furti di questa settimana: Albany Brigham (muscle car), Karin Hotring Everon (sportiva) o Lampadati Tigon (supercar). Dopo la selezione del bersaglio potrai vedere sulla parete di pianificazione più informazioni sul veicolo e sul suo proprietario.

Nuove linee guida della comunità

Abbiamo pubblicato oggi una nuova serie di linee guida della comunità: dei principi guida per garantire un’esperienza di gioco positiva che consigliamo a tutti di seguire. Queste linee guida, assieme ai nostri Termini di servizio, rappresentano il tipo di comportamenti e di azioni che vogliamo incoraggiare, e il tipo che non vogliamo permettere all’interno dei nostri giochi. Queste linee guida saranno aggiornate periodicamente per riflettere qualsiasi cambiamento.

Miglioramento della chat vocale e di testo

Negli ultimi mesi abbiamo preso provvedimenti per ridurre i casi di spam e di abuso delle chat di testo nelle sessioni di GTA Online su PC. Recentemente abbiamo aggiornato su tutte le piattaforme le impostazioni della chat vocale, che ora è DISATTIVATA per impostazione predefinita per tutti i giocatori. Per attivare la chat vocale, seleziona Opzioni > Impostazioni > Chat vocale e imposta l’opzione Chat vocale attivata su SÌ.

Il nostro sistema di moderazione proattivo della chat vocale sarà implementato oggi in GTA Online su tutte le piattaforme, permettendoci di identificare automaticamente i giocatori che violano le nostre linee guida della community e prendere provvedimenti. Altre informazioni sulla moderazione della chat vocale sono disponibiliqui.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Visita l'autosalone di Simeon prima del 10 aprile per dare un’occhiata, fare un giro di prova, o acquistare direttamente i seguenti veicoli:

Ocelot XA-21 (supercar)

Pegassi Torero (sportiva classica)

Dinka Thrust (moto)

Declasse Tulip (muscle car)

RUNE Cheburek (sportiva classica)

Autosalone Luxury Autos

Parcheggia a Rockford Hills e scruta nella vetrina di Luxury Autos per guardare meglio le due auto esposte questa settimana, la Vapid Dominator GT (muscle car) e la Karin Vivanite (SUV).

Veicolo di prova premium

Questa settimana Hao ha armeggiato nel cofano della Karin S95 (sportiva) per creare il veicolo di prova premium disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, dando vita a una versione estrema dell'auto che non conosce il significato della parola "frenata".

Veicolo trofeo e area di prova dell'Autoraduno di LS

Piazzati per tre giorni consecutivi tra i primi 4 nella serie di gare dell'Autoraduno per vincere la BF Club (compatta). Visita l'area di prova nell'Autoraduno di LS per provare i seguenti tre veicoli nell'area designata, cimentarti nelle Prove a tempo e nelle Corse ai checkpoint casuali contro altri piloti, confrontare le prestazioni delle auto e altro ancora:

Pfister Comet S2 (sportiva)

Bravado Greenwood (muscle car)

Grotti Cheetah Classic (sportiva classica)

Veicolo da primo premio della settimana: Enus Windsor Drop

Fai girare la ruota fortunata una volta al giorno fino al 10 aprile per avere l'opportunità di vincere il primo prem

io di questa settimana, la Enus Windsor Drop (coupé) in bella mostra sul piedistallo nell'atrio del Casinò & Resort Diamond.

SONTI

Bunker – 30% di sconto

Migliorie e modifiche per il bunker – 30% di sconto

Declasse Tampa armata (muscle car) – 40% di sconto

Rimorchio antiaereo Vom Feuer (veicolo militare) – 40% di sconto

BF Dune FAV (fuoristrada) – 40% di sconto

Pfister Comet S2 (sportiva) – 30% di sconto

Bravado Greenwood (muscle car) – 30% di sconto

Grotti Cheetah Classic (sportiva classica) – 30% di sconto

Pegassi Torero (sportiva classica) – 40% di sconto

Attrezzatura balistica– 50% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Machete | Fucile da battaglia | Empia devastatrice (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile d'assalto (50% di sconto) | Mitragliatrice | Lanciagranate | Granate | Tubi bomba | Molotov | Giubbotti antiproiettile