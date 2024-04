Trust presenta FAYZO WIRELESS

Una nuova era per le cuffie da gioco: Trust presenta le potenti Fayzo Wireless, con doppia connessione wireless

Dopo il successo riscosso dalle cuffie Fayzo multipiattaforma e dalle cuffie Fayzo 7.1 USB, Trust presenta le nuove Fayzo Wireless. Dotate di una doppia connessione wireless in simultaneo ultra-confortevole e disponibili in una vasta gamma di colori, queste cuffie segnano un ulteriore passo avanti nell'ampliamento della gamma di cuffie da gioco di Trust.

Il nuovo modello di punta della gamma Fayzo ha una doppia funzionalità wireless, che consente ai giocatori di collegare simultaneamente in modalità wireless sia il PC/console che il telefono. Tramite il ricevitore USB a bassissima latenza da 2,4 GHz (PC/PlayStation) e il Bluetooth (smartphone/Nintendo Switch), i giocatori avranno il meglio di entrambi i mondi: potranno godersi l'audio del gioco, chattare o ascoltare musica sul telefono.

Fayzo Wireless offre le stesse funzionalità di Fayzo 7.1, come l'audio surround virtuale 7.1 e i driver da 50 mm che garantiscono un suono potente. Non mancano i comodi cuscinetti auricolari, l'archetto regolabile e i padiglioni girevoli ideali per vivere un’esperienza di gioco piacevole, anche grazie all'illuminazione RGB multicolore regolabile con tre modalità di colore per mostrare il proprio stile.

Ma non è finita qui… i giocatori possono personalizzare ulteriormente la loro configurazione di gioco con cuffie di colore diverso in tutta la gamma: le cuffie Fayzo Wireless sono disponibili infatti nei colori Booster Black, Winning White e Playful Purple.

L’attenzione per il pianeta come sempre non viene meno: le nuove cuffie Fayzo Wireless sono infatti realizzate con plastica riciclata (85% per il nero e 35% per il bianco/viola), per un divertimento che strizza l’occhio alla sostenibilità.

Disponibili già da ora, le cuffie GXT 491 Fayzo Wireless Gaming sono in vendita a 69,99 euro. Le cuffie GXT 490 Fayzo 7.1 USB e le GXT 489 Fayzo Multipiattaforma Gaming Headset costano rispettivamente a 49,99 euro e 39,99 euro.