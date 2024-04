Scopri "Beyond the Depth", il nuovo mondo a tema di Park Beyond

Beyond the Depth è ora disponibile per Park Beyond, il gioco di simulazione e gestione di parchi divertimenti con un tocco davvero unico. Questo nuovo mondo a tema è incluso nel Pass annuale, ma può essere acquistato anche separatamente.

Ispirato alla mitologia greca e ai mostri acquatici,Beyond the Depth aggiunge due nuove mappe in cui creare folli parchi con nuove giostre, impossibiliazioni, animatori e più di 250 oggetti decorativi che consentiranno di dare vita a nuove sezioni.

Oltre ai nuovi contenuti,Park Beyond ha ricevuto anche un aggiornamento che porta miglioramenti delle performance, aggiustamenti e nuovi contenuti aggiuntivi gratuiti: due nuove montagne russe (piattaforme girevoli e cascate) e un nuovo tipo di binari, “rapide sul fiume”. Si tratta di attrazioni essenziali di ogni parco di divertimenti in tutto il mondo e sono state create appositamente per offrire nuovi divertimenti acquatici ai visitatori!

Guarda le nuove giostre in azione qui

https://youtu.be/RZGT6h0iqq8

Park Beyond

è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.