KONAMI STABILISCE DUE NUOVI GUINESS WORLD RECORD™ DURANTE LA YU-GI-OH! CHAMPIONSHIP SERIES JAPAN TOKYO 2024

KONAMI è entusiasta di annunciare il conseguimento del GUINNESS WORLD RECORDS per il maggior numero di partecipanti a un torneo di giochi di carte collezionabili, e di aver superato il proprio GUINNESS WORLD RECORDS per il più grande torneo di giochi di carte collezionabili.Con un totale di 7.443 giocatori registrati, l’evento Yu-Gi-Oh! Championship Series Japan TOKYO 2024 (YCSJ TOKYO 2024) ha stabilito il GUINNESS WORLD RECORDS per il maggior numero di partecipanti a un torneo di giochi di carte collezionabili.

La YCSJ TOKYO 2024 si è svolta il 28 e il 29 aprile presso il Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center). Per la prima volta è stato organizzato un evento di due giorni per commemorarne il decimo anniversario.YCSJ TOKYO 2024 ha registrato un numero finale di 7.443 presenze al torneo, stabilendo un nuovo GUINNESS WORLD RECORDS per il più grande torneo di giochi di carte collezionabili. Il record precedente era detenuto sempre da KONAMI, stabilito durante il 100° YCS svoltosi dal 23 al 25 marzo 2012 a Long Beach, California (USA). La cerimonia ufficiale di assegnazione dei GUINNESS WORLD RECORDS a KONAMI si è tenuta durante l'evento, alla presenza dei molti fan che hanno contribuito al raggiungimento di questi importanti traguardi.

YCSJ TOKYO 2024 ha incoronato il proprio campione: Yutaro Takahashi. Non solo vincitore del 10° YCSJ, ma anche vincitore del più grande trading card game tournament di sempre, piazzandosi davanti a 7.442 giocatori e guadagnando così l’ambito titolo. Dopo aver vinto il 10° YCSJ, Yutaro Takahashi ha dichiarato: “Sono felice di essere il campione! È stato grazie all'allenamento con gli amici che ho conosciuto giocando a Yu-Gi-Oh! TCG. Farò del mio meglio per vincere anche il prossimo evento!”.