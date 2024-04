L'iconica IP precedentemente rilasciata in Giappone su PC Engine debutta in Occidente!

Ratalaika Games e Shinyuden sono lieti di annunciare l'imminente uscita di Cyber Citizen Shockman 3: The Princess from Another World, che continua l'iconica IP, precedentemente pubblicata su PC Engine in Giappone ma mai vista prima in Occidente. È stato il primo gioco della serie ad essere rilasciato in formato CD, il che ha permesso al team di sviluppo di includere filmati animati con doppiaggio.

Dopo che Sonya ha vinto un premio alla lotteria, lei e Arnold si recano su un'isola tropicale del sud per godersi delle meritate vacanze.Tuttavia, il paradiso si trasforma presto in un inferno quando una strana astronave appare all'improvviso e inizia ad attaccare la città.Incapaci di stare seduti e non fare nulla mentre si scatena il caos, Arnold e Sonya si trasformano in Shockman e si dirigono verso la battaglia contro questo nuovo misterioso nemico!

Citizen Shockman 3: The princess from another world - Trailer

Cyber Citizen Shockman 3: The Princess from Another World è in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.