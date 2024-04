Sony FE 16-25mm F2.8 G - zoom grandangolare G Lens ad ampia apertura

Sony ha annunciato oggi il lancio di un nuovo obiettivo a™ (Alpha™) full-frame ad attacco E. FE 16-25mm F2.8 G è uno zoom grandangolare che raggiunge la massima apertura F2.8 lungo l’intero range focale (16-25 mm), consentendo di ottenere immagini di qualità superiore e garantendo al tempo stesso un’ottima portabilità, grazie al peso ridotto e a un design compatto.

Il nuovo obiettivo offre elevate prestazioni in termini di risoluzione, effetti bokeh e autofocus, che risulta preciso, veloce e silenzioso. Con un peso di soli 409 g, è l’ideale da portare con sé per realizzare scatti che valorizzino la visione prospettica, come solo un grandangolo è in grado di fare. Presenta lo stesso diametro filtro, la stessa operatività e all’incirca lo stesso peso e dimensioni dell’obiettivo FE 24-50mm F2.8 G lanciato a febbraio, ed è facile da utilizzare sia a mano libera che montato su un gimbal. Con FE 16-25mm F2.8 G, fotografi e videomaker potranno scatenare la propria creatività in molteplici ambiti, dalla fotografia astronomica a quella paesaggistica o architettonica, dagli scatti quotidiani ai ritratti, compresi i selfie.

Principali caratteristiche di FE 16-25 mm F2.8 G

Dimensioni compatte, peso ridotto e un sofisticato design ottico e meccanico.

Diametro filtro di f67 mm, diametro massimo di 74,8 mm, lunghezza di 91,4 mm e peso di circa 409 g.

L’inserimento di tre elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) e quattro lenti asferiche, compresa una lente asferica ED, riduce efficacemente l’aberrazione cromatica e assicura un’elevata risoluzione dell’immagine dal centro agli angoli.

L’apertura circolare a 11 lamelle e l’ottimizzazione dell’aberrazione sferica garantiscono l’incantevole effetto bokeh tipico degli obiettivi della serie G di Sony.

Riprese e scatti ravvicinati di qualità eccellente a una distanza minima di 0,18 m e con ingrandimento massimo di 0,20x.

I due motori lineari assicurano una messa a fuoco silenziosa, precisa e rapida, anche sui soggetti in movimento veloce. Inoltre, se montato sulla mirrorless full-frame a9 III di Sony, l’obiettivo supporta lo scatto continuo ad alta velocità con tracking AF/AE in grado di raggiungere circa 120 frame al secondo. Il tracking risulta fluido anche nelle riprese a frame rate elevati in 4K a 120p o in FHD a 240p, che richiedono un’elevata precisione di messa a fuoco.

La funzione MF a risposta lineare ottimizza la messa a fuoco manuale, contribuendo all’elevata qualità delle immagini.

Riduzione dell’effetto “breathing”, per ottenere filmati impeccabili.

Compatibile con il sistema di stabilizzazione dell’immagine in modalità “Active Mode” delle fotocamere della serie a, sempre nel segno della più alta qualità di immagine.

Operatività ottimizzata, con pulsante per il mantenimento della messa a fuoco, ghiera del diaframma con interruttore ON/OFF e interruttore per la modalità di messa a fuoco.

Progettato per resistere all’umidità e alla polvere , grazie a un rivestimento protettivo al fluoro che impedisce allo sporco di aderire alla superficie anteriore dell’ottica.

Disponibilità

Il nuovo obiettivo FE 16-25mm F2.8 G sarà disponibile a partire da fine aprile presso i rivenditori autorizzati Sony in tutta Europa.

È possibile consultare una serie di stories esclusive, video e nuovi appassionanti contenuti realizzati con le fotocamere di ultima generazione e con altri prodotti di Sony qui. L’hub fotografico europeo di Sony è disponibile in 22 lingue e riporta dettagliatamente novità di prodotto, concorsi e l’elenco aggiornato degli eventi Sony in ciascun Paese.

Un video informativo sul nuovo obiettivo FE 16-25mm F2.8 G è già disponibile qui.