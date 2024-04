Nuovi televisori Sony BRAVIA

Porta il cinema a casa tua: i nuovi televisori BRAVIA di Sony preannunciano uno spettacolo insuperabile per effetti sonori e luminosità

Già disponibili per il pre-ordine, i nuovi modelli danno vita alla visione dei filmmaker con un audio che proviene direttamente dallo schermo e immagini di livello superiore, caratterizzate da massima luminosità, densità cromatica e dettagli nitidi anche nelle scene buie

La serie BRAVIA si rinnova e diventa lo strumento per eccellenza per la visione dei ? film: una linea di prodotti appositamente pensata per replicare le emozioni del grande schermo in salotto. Con la diffusione dei servizi di streaming, sempre più persone preferiscono godersi lo spettacolo del cinema rimanendo comodamente sedute sul divano di casa. ai professionisti della produzione cinematografica, dalle cineprese digitali ai monitor o le cuffie professionali, Sony ha maturato una vasta conoscenza del settore e sa esattamente cosa cercano registi e content creator. La nuova gamma BRAVIA non si limita ad amplificare il senso di realismo dei contenuti cinematografici, ma riesce a trasmettere la magia delle grandi sale anche negli ambienti domestici, con suoni e immagini di qualità superiore. Riunendo televisori, soundbar e altre tecnologie ? di home audio sotto un unico brand, l’azienda punta a offrire ai clienti tutti i dispositivi necessari per vivere un’esperienza cinematografica insuperabile, fatta di immagini e suoni all’altezza delle intenzioni dei filmmaker, evocativi e spettacolari. I TV BRAVIA e i prodotti home audio BRAVIA Theatre condividono le stesse caratteristiche e lo stesso design, perciò è facilissimo scegliere e comporre un sistema di home entertainment completo e ad alte prestazioni.Le novità della linea BRAVIA 2024 includono diversi modelli di televisori suddivisi in tre serie. L’ammiraglia sarà la serie BRAVIA 9, pronta a conquistare gli spettatori con un’elevata luminanza di picco, neri intensi, contrasti accentuati e colori splendidamente naturali. A complemento di questa straordinaria esperienza, Sony ha annunciato anche la nuova gamma di prodotti home audio BRAVIA Theatre, che permetterà di apprezzare tutte le sfumature audiovisive dei grandi film, anche a casa.“Dopo decenni trascorsi al servizio del settore cinematografico non solo come fornitore di attrezzature professionali, ma anche come produttore e distributore di lungometraggi, Sony ha maturato un know-how unico che, unito alla comprovata esperienza nel campo dell’elettronica consumer, ha permesso di creare prodotti pionieristici come i TV BRAVIA e i dispositivi home audio BRAVIA Theatre”, ha dichiarato Yoshihiro Ono, Head of Home Entertainment Business Unit di Sony Corporation. “Siamo entusiasti di presentare le nuove gamme di TV BRAVIA e di prodotti di home audio BRAVIA Theatre: grazie alle loro interessanti esclusive, guardare i film a casa non sarà mai più come prima”, ha aggiunto Yoshihiro Ono.

I film come il regista comanda, nel comfort di casa

I TV BRAVIA ottimizzano automaticamente colore, contrasto e luminosità tenendo conto del fatto che un soggiorno è più luminoso di una sala cinematografica. In questo modo, le immagini risulteranno esattamente come il regista le ha immaginate, anche se trasmesse sullo schermo di un televisore domestico. Uno degli elementi che rende possibile questa esperienza è l’elevata luminosità di picco del modello BRAVIA 9, combinata a un controllo preciso della retroilluminazione. Quando ogni parte dello schermo è correttamente illuminata, la scena diventa più realistica che mai e si riescono a cogliere tutti gli impercettibili dettagli studiati dal filmmaker, soprattutto con le modalità Studio Calibrated sviluppate in collaborazione con i principali servizi di streaming.

Qualità d’immagine ottimale per guardare i film in soggiorno

Processore XR

Il processore XR di Sony applica un sistema di riconoscimento delle scene che rileva e analizza accuratamente ogni dettaglio per poi ottimizzare l’immagine e renderla realistica, proprio come pensata dal regista.

XR Backlight Master Drive

Come la tecnologia di controllo della retroilluminazione integrata nei monitor di Sony per l’uso professionale, XR Backlight Master Drive si serve di un algoritmo di oscuramento per controllare migliaia di LED e creare un contrasto autentico, che dà risalto anche ai dettagli in ombra.

Elevata luminanza di picco

Grazie a una luminanza superiore, anche una maestosa scena naturale, come un paesaggio montuoso con il sole che si riflette sulla neve, viene riprodotto con la massima fedeltà e dovizia di dettagli, indipendentemente dal livello di illuminazione della stanza.

X-Anti Reflection e X-Wide Angle

Il sistema X-Anti Reflection riduce i riflessi e l’abbagliamento provocati dal sole o dalle lampade per osservare neri puri e immagini nitide senza distrazioni, anche in pieno giorno. Il sistema X-Wide Angle assicura invece immagini perfette da qualsiasi angolazione, ai lati come al centro.

? ?

Qualità sonora all’altezza di un cinema domestico

Acoustic Multi-Audio+

I nuovi BRAVIA 9 con tecnologia Acoustic Multi-Audio+ sono i primi TV al mondo3 dotati di beam tweeter nella parte superiore e frame tweeter laterali – la configurazione ideale per generare un audio surround di livello cinematografico, dove ogni suono proviene dal punto giusto dell’immagine.

Voice Zoom 3

La nuova tecnologia Voice Zoom 3 riconosce le voci umane attraverso un algoritmo basato sull’AI e ne alza o abbassa il volume per far sentire chiaramente tutte le battute dei dialoghi. Inoltre, abbinando i TV ai prodotti home audio BRAVIA Theatre, l’effetto è assicurato.

Acoustic Centre SyncPrendendo spunto dalla configurazione dei cinema, Acoustic Centre Sync integra le soundbar e altri dispositivi audio con il televisore, per fare in modo che i suoni corrispondano esattamente alle azioni sullo schermo. Nelle grandi sale cinematografiche, ? gli speaker sono posizionati dietro lo schermo che, essendo microforato, permette il passaggio delle onde sonore in direzione degli spettatori. Suoni e dialoghi vanno così a sovrapporsi alle immagini proiettate, nella posizione corretta. Quando si combinano i TV BRAVIA1 ai prodotti BRAVIA Theatre2, la funzione Acoustic Centre Sync applica lo stesso principio: fonde l’audio degli altoparlanti del televisore a quello della soundbar, per emetterne uno solo che sembra provenire dallo schermo.Le impostazioni di Voice Zoom 3, Acoustic Centre Sync, dei prodotti BRAVIA Theatre collegati al televisore e altre funzioni del TV si possono gestire comodamente dall’app BRAVIA Connect (in precedenza Home Entertainment Connect), senza necessità di mostrare la barra del menu durante la visione dei film.Diverse modalità per riprodurre le immagini con la qualità desiderata dai filmmaker, anche a casaLe modalità Studio Calibrated dei TV BRAVIA consentono di raggiungere la qualità d’immagine voluta dai filmmaker anche in un contesto domestico. Alle già comprovate Netflix Adaptive Calibrated Mode e SONY PICTURES CORE Calibrated Mode (prima denominata BRAVIA CORE), si aggiunge anche la nuova Prime Video Calibrated Mode, che moltiplica le opzioni per guardare i migliori titoli delle piattaforme attraverso lo sguardo del regista.Con Prime Video Calibrated Mode si potrà quindi godere di una qualità dell’immagine ottimale che viene calibrata automaticamente per film, serie e, per la prima volta, eventi sportivi ? trasmessi in diretta.

Modalità Studio Calibrated

Netflix Adaptive Calibrated Mode

SONY PICTURES CORE Calibrated Mode (ex BRAVIA CORE Calibrated Mode)

Nuovo Prime Video Calibrated Mode

IMAX:

“I nuovi prodotti home audio BRAVIA Theatre e TV BRAVIA certificati IMAX Enhanced sono pronti a regalare al pubblico un’esperienza cinematografica insuperabile, a casa e non solo”, ha commentato Vikram Arumilli, SVP e GM Streaming and Consumer Technology di IMAX. “Le specifiche IMAX Enhanced nascono per rispettare ed esprimere appieno la visione e l’intento dei registi. Grazie all’ampia gamma di dispositivi proposta da Sony, gli spettatori avranno ancora più opzioni per provare il brivido dell’IMAX e godersi i film più iconici disponibili sulle piattaforme.”

Dolby:

“Per Dolby, lo storytelling è tutto”, ha dichiarato Mahesh Balakrishnan, Vice President of Consumer Entertainment di Dolby Laboratories. “Dolby Vision e Dolby Atmos mettono nelle mani dei creativi tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per raccontare al pubblico le loro storie esattamente come vogliono. Con le straordinarie competenze di progettazione di Sony, unite alle innovazioni leader del settore di Dolby, i clienti potranno vivere esperienze di livello cinematografico sui loro dispositivi Sony BRAVIA e BRAVIA Theatre preferiti.”

Iniziative per l’ambiente

Con il programma “Road to Zero”, Sony punta ad azzerare entro il 2050 la propria impronta ecologica lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e in tutte le attività dell’azienda. Per contribuire a questa iniziativa, la gamma BRAVIA introdurrà sul mercato innovazioni tese a un duplice obiettivo: migliorare l’esperienza di visione con una qualità audiovisiva superiore e un design d’eccellenza, ma anche limitare l’impatto ambientale.

Riduzione del consumo energetico:

BRAVIA 9 e BRAVIA 7 sfruttano il circuito di elaborazione del segnale proprietario di Sony per esaltare al massimo le caratteristiche del pannello, ottimizzando in automatico la luminosità di ogni scena, per ottenere un risultato perfetto con un consumo di energia inferiore. In più, la Eco Dashboard, la funzione che permette di regolare e gestire le impostazioni di risparmio energetico in una volta sola, è stata aggiornata con la possibilità di controllare la quantità di energia consumata e ridurla seguendo consigli pratici.

Riduzione del consumo di plastica vergine impiegata nei prodotti:Sony si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, cercando di limitare l’uso di plastica vergine, migliorare l’efficienza dei trasporti e controllare il consumo energetico dei dispositivi durante l’uso.Dallo sviluppo dei materiali al design esterno, i dispositivi BRAVIA riescono a coniugare l’uso di materie prime riciclate a finiture di qualità superiore. Il pannello posteriore dei televisori1 è realizzato in SORPLAS™2, una plastica riciclata creata da Sony. Dato che questo è l’elemento più voluminoso del televisore, significa che il 65%3 circa della plastica totale impiegata è riciclata. Anche il telecomando ricaricabile Eco Remote è realizzato per il 79,7% circa con plastica riciclata.

Impegno per l’accessibilitàAttraverso la propria attività, Sony si impegna a creare una società più inclusiva e rendere i prodotti perfettamente accessibili anche a chi ha esigenze specifiche. I dispositivi BRAVIA sono progettati all’insegna dell’accessibilità, per consentire a tutti i clienti di immergersi nel mondo dei film indipendentemente da età o disabilità.Ausili visivi, ausili tattili e comandi:La funzione di sintesi vocale TalkBack consente di consultare le guide ai programmi e impostare il TV anche senza guardare lo schermo. I testi a video, inoltre, possono essere ingranditi per facilitare la lettura. I puntini tattili in corrispondenza dei terminali HDMI e S-Center corrispondono esattamente a quelli dei prodotti BRAVIA Theatre, per trovare e collegare subito le porte e facilitare l’installazione.L’inversione dei colori è una funzione che inverte la luminosità in modo tale che le aree chiare diventino scure e quelle scure chiare. Si può attivare o disattivare in base alle esigenze personali ed è utile in modo particolare per scegliere se leggere i testi su sfondo chiaro o scuro.

I TV BRAVIA si possono gestire attraverso i comandi vocali, che consentono ad esempio di accendere/spegnere il TV o regolare il volume. Con i tasti di scelta rapida, infine, ogni utente può attivare o disattivare in un solo tocco le funzioni di accessibilità e impostare il TV come preferisce, senza fatica.

Per maggiori informazioni su BRAVIA e sulle funzioni di accessibilità, cliccare qui

Modelli, , date di lancio e altre informazioni sulla gamma di TV BRAVIA sono disponibili ai seguenti link: