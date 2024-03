Nuove schede di memoria CEB-G480T/CEB-G240T di Sony

Le nuove schede di memoria CFexpress Tipo B serie G di Sony assicurano prestazioni stabili e affidabili per sessioni di lavoro prolungate

Sony presenta CEB-G480T e CEB-G240T, le nuove arrivate tra le schede di memoria CFexpress Tipo B serie G, che garantiscono prestazioni più stabili e affidabili, oltre a capacità e velocità elevate.

Veloci e affidabili

CEB-G480T (480 GB) ha una velocità di lettura che raggiunge i 1850 MB/s e una velocità di scrittura massima di 1750 MB/si. CEB-G240T (240 GB) offre una velocità di lettura massima di 1850 MB/s, mentre quella di scrittura raggiunge i 1600 MB/si. Le schede della serie CEB-G sono progettate per fotografi e videomaker professionisti, ma sono ideali anche per gli appassionati in cerca di supporti veloci e affidabili che consentano di ottimizzare i flussi di lavoro. Grazie all’elevata velocità di scrittura, possono essere utilizzate con fotocamere ad alta risoluzione. ?

Con le due nuove schede è possibile trasferire velocemente i dati al PC tramite il lettore CFexpress Tipo B MRW-G1 (venduto a parte), garantendo così un flusso di lavoro veloce e continuo nella gestione di fotografie ad alta risoluzione di grandi dimensioni e di video a bit-rate elevato.

CEB-G480T e CEB-G240T possono essere utilizzate con applicazioni di scansione e recupero dati che consentono di lavorare con la massima tranquillità .

Ad esempio, se utilizzato con il lettore MRW-G1 (venduto a parte), il software Media Scan Utility di Sony esegue automaticamente la scansione della scheda CFexpress Tipo B per segnalarne lo stato e il limite di memoria.

Inoltre, scaricando il software Memory Card File Rescue, utilizzabile con le schede di memoria di Sony, è possibile recuperare i file eliminati accidentalmente nei formati più comuni. *Media Scan Utility e Memory Card File Rescue possono essere scaricati onlineii.

Resistenti e durevoli

Le schede di memoria CEB-G480T e CEB-G240T offrono una solidità mai vista prima: sono 5 volte più resistenti alle caduteiii e hanno una piegabilità di 3 volte superioreiii. Inoltre, assicurano prestazioni impeccabili anche in presenza di temperature estreme, raggi X, scariche elettrostatiche e luce solare UV intensa?.

Entrambe le schede misurano 29,6 mm x 38,5 mm x 3,8 mm e pesano circa 10 g.

Prezzo e disponibilitÃ

Le nuove schede CEB-G480T e CEB-G240T saranno disponibili a partire da inizio marzo 2024, al prezzo di 390€ e 250€.