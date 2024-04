SONY ULT POWER SOUND

Sony presenta la gamma ULT POWER SOUND: speaker e cuffie con bassi ultra-potenti per un’esperienza audio senza limiti

La gamma ULT POWER SOUND è dedicata a chi ama farsi trasportare da un sound profondo e avvolgente per immergersi nelle emozioni della musica

È composta da tre speaker – ULT TOWER 10, ULT FIELD 7 e ULT FIELD 1 – e dalle cuffie wireless ULT WEAR

Sony annuncia il lancio di ULT POWER SOUND, una nuova gamma di speaker e cuffie wireless progettata per far sentire l’ascoltatore come nel parterre di un concerto. Dedicata agli appassionati di musica, riproduce un suono potente, intenso, vibrante e ricco di bassi.

La nuova linea è composta dagli speaker ULT TOWER 10, ULT FIELD 7, ULT FIELD 1 e dalle cuffie ULT WEAR.

Tutti i dispositivi della gamma sono wireless e dotati di un pulsante ULT, che offre un’esperienza sonora superiore grazie alla possibilità di potenziare il sound attivando due diverse modalità audio.

ULT TOWER 10: la potenza della musica live direttamente a casa

ULT TOWER 10 trasforma la tua casa nel cuore della festa grazie a bassi potenti, 360° Party Sound, 360° Party Light e funzione karaoke con microfono wireless incluso.

Si può anche connettere alla TV per amplificare l’audio dei propri programmi preferiti.

Principali caratteristiche di ULT TOWER 10:

ULT POWER SOUND – Esalta le basse frequenze per ricreare bassi profondi e vibranti. Premendo il pulsante ULT è possibile attivare due diverse modalità audio che esaltano i bassi. ULT1 offre un sound avvolgente e profondo, mentre ULT2 offre bassi ancora più potenti, che fanno immediatamente venire voglia di ballare.

Esalta le basse frequenze per ricreare bassi profondi e vibranti. Premendo il pulsante ULT è possibile attivare due diverse modalità audio che esaltano i bassi. ULT1 offre un sound avvolgente e profondo, mentre ULT2 offre bassi ancora più potenti, che fanno immediatamente venire voglia di ballare. Sound Field Optimization – Rileva il rumore circostante e regola automaticamente le impostazioni audio per offrire un suono pulito e cristallino in qualsiasi condizione.

Rileva il rumore circostante e regola automaticamente le impostazioni audio per offrire un suono pulito e cristallino in qualsiasi condizione. Luci e sound da party – Grazie a un suono avvolgente che raggiunge ogni angolo della stanza e alle luci integrate che seguono il ritmo della musica, ULT TOWER 10 diventa il vero protagonista della festa.

Grazie a un suono avvolgente che raggiunge ogni angolo della stanza e alle luci integrate che seguono il ritmo della musica, ULT TOWER 10 diventa il vero protagonista della festa. Karaoke, ingresso per chitarra e TV Sound Booster – Con ULT TOWER 10 è possibile cantare i propri brani preferiti, grazie al microfono wireless in dotazione. I comandi Echo e Key Control sul pannello superiore consentono di regolare il suono in base alle preferenze, mentre un ingresso dedicato permette di collegare un secondo microfono per duettare con un amico oppure una chitarra per suonare usando lo speaker come amplificatore. Un pulsante dedicato consente poi di variare la tonalità dei brani musicali per adattarla alla propria voce. In più, la funzione TV Sound Booster ottimizza i suoni della TV per rendere la visione davvero coinvolgente.

Con ULT TOWER 10 è possibile cantare i propri brani preferiti, grazie al microfono wireless in dotazione. I comandi Echo e Key Control sul pannello superiore consentono di regolare il suono in base alle preferenze, mentre un ingresso dedicato permette di collegare un secondo microfono per duettare con un amico oppure una chitarra per suonare usando lo speaker come amplificatore. Un pulsante dedicato consente poi di variare la tonalità dei brani musicali per adattarla alla propria voce. In più, la funzione TV Sound Booster ottimizza i suoni della TV per rendere la visione davvero coinvolgente. Party Connect – Grazie a questa funzione, è possibile collegare fino a 100 speaker compatibili, in modo da sincronizzare musica e luci in diversi ambienti e creare una vera atmosfera da festa.

ULT FIELD 7 – Musica e divertimento ovunque

Con ULT FIELD 7, lo speaker facile da trasportare e resistente all’acqua e alla polvere, anche la giornata più noiosa prende vita. La lunga durata della batteria consente di festeggiare più a lungo e si può anche collegare a un microfono per potersi divertire con il karaoke ovunque si vada.

Principali caratteristiche di ULT FIELD 7:

ULT POWER SOUND – La modalità audio ULT1 esalta le basse frequenze per offrire un suono più profondo, mentre con ULT2 si ottengono bassi potenti e incisivi.

La modalità audio ULT1 esalta le basse frequenze per offrire un suono più profondo, mentre con ULT2 si ottengono bassi potenti e incisivi. Sound Field Optimization – Rileva i rumori circostanti e regola automaticamente le impostazioni audio per offrire un’esperienza sonora ottimale, anche negli ambienti più rumorosi.

Rileva i rumori circostanti e regola automaticamente le impostazioni audio per offrire un’esperienza sonora ottimale, anche negli ambienti più rumorosi. Il party dura a lungo – La batteria garantisce fino a 30 ore di autonomia, per fare festa a oltranza. E, grazie alla ricarica rapida, basta collegare lo speaker all’alimentazione per soli 10 minuti per ottenere altre 3 ore di musica. Certificato con grado di protezione IP67, ULT FIELD 7 è resistente all’acqua e alla polvere e non teme neppure il sale, il che significa che può essere utilizzato davvero ovunque, persino in spiaggia.

La batteria garantisce fino a 30 ore di autonomia, per fare festa a oltranza. E, grazie alla ricarica rapida, basta collegare lo speaker all’alimentazione per soli 10 minuti per ottenere altre 3 ore di musica. Certificato con grado di protezione IP67, ULT FIELD 7 è resistente all’acqua e alla polvere e non teme neppure il sale, il che significa che può essere utilizzato davvero ovunque, persino in spiaggia. Facile da trasportare – Grazie al design ottimizzato per il trasporto, lo speaker può essere portato ovunque e posizionato sia in orizzontale che in verticale, a seconda delle necessità.

Grazie al design ottimizzato per il trasporto, lo speaker può essere portato ovunque e posizionato sia in orizzontale che in verticale, a seconda delle necessità. Ingresso per microfono e chitarra e luci integrate – ULT FIELD 7 supporta il collegamento di un microfono, per chi ama cantare i propri brani preferiti, e permette di regolare le impostazioni audio tramite i comandi Echo e Key Controls sul pannello posteriore. Un pulsante dedicato consente di variare la tonalità dei brani musicali per adattarla alla propria voce. Si può anche collegare una chitarra e utilizzare lo speaker come amplificatore. Infine, l’atmosfera diventa ancora più coinvolgente grazie agli effetti luminosi.

ULT FIELD 7 supporta il collegamento di un microfono, per chi ama cantare i propri brani preferiti, e permette di regolare le impostazioni audio tramite i comandi Echo e Key Controls sul pannello posteriore. Un pulsante dedicato consente di variare la tonalità dei brani musicali per adattarla alla propria voce. Si può anche collegare una chitarra e utilizzare lo speaker come amplificatore. Infine, l’atmosfera diventa ancora più coinvolgente grazie agli effetti luminosi. Party Connect – Questa funzione permette di sincronizzare musica e luci connettendo fino a 100 speaker compatibili.

ULT FIELD 1 – Piccolo solo nelle dimensioni

ULT FIELD 1 è lo speaker portatile che consente di avere sempre con sé la propria musica preferita. Di dimensioni ridotte, ma con bassi potenti, resiste all’acqua, alla polvere e agli urti. In più, è dotato di batteria a lunga durata e di una cinghia versatile che ne facilita il trasporto.

Principali caratteristiche di ULT FIELD 1:

ULT POWER SOUND – Bassi potenti per un’esperienza sonora di livello superiore.

Bassi potenti per un’esperienza sonora di livello superiore. Pratico da portare ovunque – Con una batteria che dura fino a 12 ore 6 e una cinghia progettata per essere trasportato comodamente, ULT FIELD 1 è un compagno ideale quando si tratta di viaggiare o spostarsi. Inoltre, grazie alla protezione IP67 contro l’acqua e la polvere e alla resistenza agli urti e al sale, può essere utilizzato con la massima tranquillità anche all’aria aperta.

Con una batteria che dura fino a 12 ore e una cinghia progettata per essere trasportato comodamente, ULT FIELD 1 è un compagno ideale quando si tratta di viaggiare o spostarsi. Inoltre, grazie alla protezione IP67 contro l’acqua e la polvere e alla resistenza agli urti e al sale, può essere utilizzato con la massima tranquillità anche all’aria aperta. Ampia scelta di colori – È possibile optare per la versione di ULT FIELD 1 più in linea con il proprio stile, scegliendo tra black, forest gray, off white e orange 7 .

È possibile optare per la versione di ULT FIELD 1 più in linea con il proprio stile, scegliendo tra black, forest gray, off white e orange . Layout versatile – ULT FIELD 1 è progettato in modo da funzionare sia in posizione verticale che orizzontale, in modo da adattarsi al meglio allo spazio, anche quando ce n’è poco.

ULT FIELD 1 è progettato in modo da funzionare sia in posizione verticale che orizzontale, in modo da adattarsi al meglio allo spazio, anche quando ce n’è poco. Usabilità – Facile da collegare e utilizzare, consente di effettuare chiamate in vivavoce di elevata qualità audio grazie al microfono integrato e a un’apposita tecnologia che elimina l’eco.

ULT WEAR – Suono vibrante, sempre e ovunque

Grazie a bassi potenti e sistema di eliminazione del rumore ancora più efficace, con le cuffie ULT WEAR è come sentirsi sempre al proprio festival o club preferito.

Principali caratteristiche di ULT WEAR:

ULT POWER SOUND – Premendo il pulsante ULT, si attivano le modalità ULT1 e ULT2, che esaltano le basse frequenze e offrono un suono profondo e avvolgente.

Premendo il pulsante ULT, si attivano le modalità ULT1 e ULT2, che esaltano le basse frequenze e offrono un suono profondo e avvolgente. Progettate per la massima potenza – Sono dotate di processore integrato V1, lo stesso delle pluripremiate cuffie della serie 1000X di Sony, e di un’unità driver creata appositamente per la serie ULT POWER SOUND, a garanzia di un’energia inarrestabile, bassi travolgenti e dettagli sonori cristallini.

Sono dotate di processore integrato V1, lo stesso delle pluripremiate cuffie della serie 1000X di Sony, e di un’unità driver creata appositamente per la serie ULT POWER SOUND, a garanzia di un’energia inarrestabile, bassi travolgenti e dettagli sonori cristallini. Eliminazione del rumore – Grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor e al processore integrato V1, le cuffie ULT WEAR eliminano i rumori circostanti, consentendo un’immersione totale nella musica.

Grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor e al processore integrato V1, le cuffie ULT WEAR eliminano i rumori circostanti, consentendo un’immersione totale nella musica. Design confortevole – I padiglioni morbidi e uno spazio maggior attorno alle orecchie rendono le cuffie comodissime da indossare, senza compromettere la potenza e la qualità del suono. Inoltre, si ripiegano facilmente per essere riposte nella custodia da trasporto in dotazione.

I padiglioni morbidi e uno spazio maggior attorno alle orecchie rendono le cuffie comodissime da indossare, senza compromettere la potenza e la qualità del suono. Inoltre, si ripiegano facilmente per essere riposte nella custodia da trasporto in dotazione. Uso quotidiano – Sinonimo di design e praticità, le cuffie ULT WEAR offrono funzioni pensate per la vita di tutti i giorni, come il Bluetooth® che supporta la connessione simultanea a due dispositivi e il sensore che sospende e riattiva la riproduzione quando si tolgono e si rindossano le cuffie.

La sostenibilità prima di tutto

I dispositivi della serie ULT POWER SOUND contengono plastica riciclata8 e sono progettati per garantire un suono spettacolare nel pieno rispetto dell’ambiente. L’impiego di questi materiali dimostra l’impegno di Sony a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue attività. ?

