Xiaomi presenta il nuovo Robot Vacuum X20+

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e di produzione intelligente, annuncia oggi il nuovissimo Xiaomi Robot Vacuum X20+, l’assistente ideale non solo per una pulizia completa ma anche per migliorare la smart experience dentro casa.

Un'unica unità per una pulizia a 360 gradi

Quando si parla di faccende domestiche, sempre più persone desiderano prodotti in grado di pulire rapidamente, con la possibilità di impostarne i parametri e controllarne la performance direttamente dal proprio smartphone. Xiaomi porta sul mercato Xiaomi Robot Vacuum X20+, un'aspirapolvere robot 4-in-1 progettato per soddisfare ogni esigenza e per semplificare le pulizie in modo intelligente, non solo in termini di efficienza, ma anche di prezzo.

La sua stazione base tutto in uno è dotata di sistemi di autopulizia, autosvuotamento e asciugatura e presenta un serbatoio della polvere da 2,5 L, che si svuota automaticamente in 10 secondi, e uno da 4 L di acqua pulita, più altri 4 L per l’acqua sporca.

Grazie alla potente ventola di aspirazione da 6.000Pa e alle 4 modalità di pulizia, Robot Vacuum X20+ aspira la polvere senza fatica, adattandosi anche alle aree più difficili da raggiungere, anche grazie alle doppie spazzole rotanti che garantiscono una pulizia più profonda.

Inoltre, l’asciugatura rapida ad aria a bassa rumorosità e a temperatura ambiente permette di prevenire la proliferazione batterica, eliminando la necessità di lavare a mano e asciugare all'aria del panno.

Pulizia profonda per una casa scintillante Xiaomi Robot Vacuum X20+ è dotato della tecnologia di navigazione laser LDS, leader del settore, in grado di scansionare l'intera casa a 360°, permettendo di mappare la planimetria rapidamente e pianificare i percorsi di pulizia, evitando autonomamente gli ostacoli, con altissima precisione per migliorarne l'efficienza.

Inoltre, ogni volta che un'area della casa viene pulita, il robot torna automaticamente alla sua base e, grazie al sollevamento automatico delle spugne, evita di ripercorrere le aree già pulite, permettendo di risparmiare tempo ed energie.

Pulizia smart per risparmiare tempo e fatica Il nuovo robot aspirapolvere Xiaomi rimane l’alleato perfetto anche quando si è fuori casa; infatti, è possibile avviare o controllare le attività di pulizia da remoto semplicemente aprendo l'app Xiaomi Home. Sono supportate poi anche funzioni personalizzate come la pulizia programmata e l'utilizzo di Amazon Alexa o Google Assistant, per avere il totale controllo delle pulizie domestiche nel palmo di una mano.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ da oggi 16 aprile, fino al 22 aprile disponibile in pre-ordine e successivamente in vendita dal 23 aprile, al prezzo incredibile di 399,99€ su mi.com. Dal 16 al 30 aprile, tutti coloro che acquisteranno il robot Xiaomi su mi.com, beneficeranno di uno sconto di 50€.