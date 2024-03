Xiaomi 14 Ultra arriva in Italia

A partire da oggi, il top di gamma di Xiaomi 14 Series sarà ufficialmente in vendita con una serie di occasioni imperdibili tra cui la possibilità di partecipare alle masterclass di mobile photography della Leica Akademie

Concluso il periodo di pre-sale, Xiaomi annuncia ufficialmente l’inizio delle vendite di Xiaomi 14 Ultra, lanciato il 25 febbraio in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Il nuovo smartphone rappresenta il punto più alto della partnership tra Xiaomi e Leica, in grado di ridefinire in confini del settore della mobile imaging.

Un comparto fotografico senza precedenti

Xiaomi 14 Ultra presenta un comparto fotografico mai visto prima: incorpora le ottiche Leica Summilux ed è dotato di una configurazione professionale a quattro fotocamere con una notevole gamma di lunghezze focali, da 12mm a 120mm. Grazie all’ottica Leica e alla presenza di un sensore da 1’’ da 50MP, il nuovo flagship supporta le riprese in 8K a 30fps su tutte e quattro le fotocamere, catturando immagini cinematografiche senza precedenti. Il dispositivo supporta anche le riprese Dolby Vision®? 4K a 60fps e dispone della stabilizzazione dell’immagine, per un’acquisizione video fluida. È stato aggiunto un microfono supplementare per formare un array di 4 microfoni, che consente sia la registrazione di audio surround che la registrazione del suono direzionale.

Gli appassionati di fotografia potranno realizzare video e scatti di livello ancora superiore grazie al nuovo Xiaomi 14 Ultra Photography Kit che presenta un’impugnatura e una custodia dedicata, e offre funzionalità aggiuntive con un pulsante di scatto a due stadi, una leva per lo zoom, un pulsante di registrazione video personalizzabile e un’ulteriore ghiera personalizzabile per il controllo fine dell’esposizione. Funziona anche come caricabatterie esterno, con un’autonomia di 1500mAh grazie all’USB C.

Design innovativo

Ispirandosi all’estetica delle fotocamere tradizionali, Xiaomi 14 Ultra presenta un caratteristico modulo fotocamera circolare con un design piatto e lineare sul retro. Progettato attorno alla solida Xiaomi Guardian Structure, Xiaomi 14 Ultra è composto da un telaio in alluminio ad alta resistenza, uno strato di pelle vegana nano-tecnologica e lo Xiaomi Shield Glass, che ridisegna il display ottenendo una curvatura uniforme su tutti i lati e gli angoli, fondendo perfettamente il fascino visivo di uno schermo piatto con il feedback tattile di un bordo curvo.

Hardware e Sistema Operativo senza compromessi

Anche il sistema operativo è di ultima generazione: Xiaomi 14 Ultra è dotato di Xiaomi HyperOS ed è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, che vanta un incredibile aumento delle prestazioni della CPU del 32% e una riduzione del consumo energetico del 34%, oltre a un notevole aumento delle prestazioni della GPU del 34% e una riduzione del consumo energetico del 38% rispetto alla versione precedente. Grazie al sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop, Xiaomi 14 Ultra offre un livello di fluidità senza precedenti in scenari impegnativi come la registrazione video, la fotografia computazionale, l’intelligenza artificiale in tempo reale e i giochi intensivi.

Leika Akademie x Xiaomi 14 Ultra

Il lancio di Xiaomi 14 Ultra si arricchisce di un nuovo tassello che punta a consolidare ulteriormente la collaborazione tra Xiaomi e Leica, con l’obiettivo di continuare ad innovare il settore della mobile imaging. Le due realtà, infatti, organizzano per la prima volta insieme una serie speciale di workshop dedicati alla mobile photography, con l’obiettivo di avvicinare sempre più appassionati a questa nuova forma di fotografia, svelandone trucchi e segreti e consigliando il giusto approccio agli scatti. Questa attività rientra nel progetto Leica Akademie Italy, che porta avanti la lunga tradizione di formazione fotografica di Leica attraverso workshop esperienziali, corsi e viaggi fotografici organizzati in tutta Italia e nel mondo, accompagnati dai più grandi autori e fotografi internazionali. Per Xiaomi, Leica Akademie Italy ha progettato una serie di 16 workshop dedicati alla Street Photography e al Ritratto di strada, guidati dai suoi migliori docenti professionisti. Tra questi spiccano alcuni dei migliori fotografi italiani che, per l’occasione, utilizzeranno esclusivamente il nuovo Xiaomi 14 Ultra come strumento di scatto.

Ci saranno quattro sessioni che si susseguiranno nelle principali città italiane Milano, Roma, Torino e Napoli, ognuna delle quali avrà una durata di 4 ore ciascuna, coinvolgendo un massimo di 12 partecipanti ognuna. Di seguito il calendario completo:

· 27-28 Aprile a Milano presso Leica Store | Street Portrait con Marzio Emilio Villa

· 11-12 Maggio a Roma presso Leica Store | Street Portrait e Street Photography con Eolo Perfido

· 18-19 Maggio a Torino presso Leica Store | Street Portrait con Toni Thorimbert

· 25-26 Maggio a Napoli presso Leica Store | Street Portrait e Street Photography con Carmine Benincasa

Sarà possibile partecipare ai workshop tramite due modalità: acquistando uno Xiaomi 14 Ultra nei Leica Store, Xiaomi Store e mistoreitalia.com, e partecipando al concorso a premi sul portale promoxiaomi.it per ricevere uno dei 210 coupon in palio, oppure acquistando il corso al prezzo agevolato di 100 euro direttamente dal sito Leica Akademie al termine del concorso.

Disponibilità sul mercato italiano

Xiaomi 14 Ultra è disponibile nelle colorazioni Black e White su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici con offerte dedicate, in una sola variante di memoria:

· 16GB+512GB - a partire da 1499,90€

Negli Store Leica, Xiaomi 14 Ultra è disponibile in offerta bundle con Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e un coupon del valore di 250 euro spendibile nei Leica Store. Inoltre, darà la possibilità agli appassionati di fotografia di partecipare al concorso che mette in palio i workshop Leica Akademie.